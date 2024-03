Sandra Cuevas exhibe golpiza a una servidora de la Alcaldía Cuauhtémoc; acusa a Santiago Taboada

Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, denunció al candidato de la alianza opositora a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, por presuntamente haber “mandado” a golpear a servidores públicos, entre ellos a una mujer que se habría negado a trabajar para él.

En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que presentará una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Según la candidata a una senaduría por Movimiento Ciudadano, al no querer trabajar con Santiago Taboada, ordenó la agresión.

“Esta gente no son delincuentes, son trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc... Aquí no te vuelves a meter con una mujer de la Cuauhtémoc, ni una propaganda tuya, de un violentador de mujeres, yo voy a encabezar el operativo, no queremos basura electoral y no queremos una cara como la tuya”, expresó.

Denuncian ante la Fiscalía a Santiago Taboada

En un comunicado, la alcaldía confirmó que denunció ante la Fiscalía número 7 de la Ciudad de México, a quien resulte responsable por los delitos de robo y lesiones en agravio de cinco trabajadores y de una camioneta de la institución, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente.

El candidato a la jefatura de gobierno por la #CDMX: @STaboadaMx, mandó a sus #sicarios a golpear a servidores públicos de la @AlcCuauhtemocMx, entre ellos una mujer, por negarse a trabajar para él. En este momento iniciamos denuncia ante la @FiscaliaCDMX. #TaboadaSicario pic.twitter.com/qzrHcj96UL — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 15, 2024

“Lo anterior debido a que personal de la Dirección Territorial Roma-Condesa dio a conocer que fueron agredidos la tarde de este viernes, cuando se encontraban laborando arreglando jardineras sobre la avenida Orizaba al cruce con San Luis Potosí y Chiapas, colonia Roma Norte, por más de 310 motociclistas, quienes sin motivo alguno los golpearon”, añadió.

Agreden a periodista por grabar cómo retiraban propaganda de Taboada

Esta semana, la periodista Liliana Sosa sufrió una agresión tras documentar el momento en que un grupo de personas retiraron propaganda de Santiago Taboada, esto en un puente peatonal en la Ciudad de México.

La grabación expone el momento en que los sujetos encaran a la periodista y le exigen dejar de tomar videos. En cuestión de segundos, los sujetos la empujan y comienza la agresión.