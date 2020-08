Procuraduría confunde a homicida con presunto integrante de Unión Tepito

Ciudad de México.- Por una “confusión”, al hombre detenido por la Policía Federal el 1 de marzo en un condominio de lujo de la alcaldía Álvaro Obregón, acusado de ser integrante del grupo de extorsionadores La Unión Tepito, se le vinculó con la desaparición y probable asesinato de una mujer, informó la procuradora de justicia local, Ernestina Godoy.

La Procuraduría de Justicia de la ciudad de México dijo que consiguió una orden de aprehensión por el feminicidio de Karen Itzel. una joven de 21 años, que era novia de Alexis N, a quien una juez vinculó a proceso por posesión de metanfetamina.

La impartidora de justicia federal permitió a Alexis seguir su proceso en libertad tras cubrir una fianza de 20 mil pesos.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Godoy dijo que la orden de aprehensión era para otro Alexis, a quien se detuvo en el aeropuerto de la ciudad de México, por el homicidio de un hombre en la colonia Polanco, cometido en febrero pasado.

“Una orden de aprehensión contra Alexis, pero no era ese Alexis, esa orden de aprehensión se cumplimentó el día de ayer. Es el presunto homicida del caso de Pórtico (sic) en Polanco ese era el Alexis a mí me dijeron que era la orden de aprehensión de Alexis y hablábamos de dos Alexis, no en relación al Alexis liberado”, dijo Godoy.

El Alexis detenido en un condominio de lujo de la calle Iglesia, era buscado por delitos contra la salud por parte de la Fiscalía General de la República, y sobre de él no pesa ninguna investigación de la Procuraduría de Justicia capitalina.

Godoy confirmó que la familia de Alexis, el acusado de pertenecer al grupo de narcomenudistas y extorsionadores La Unión Tepito, presentó una denuncia ya que fueron blanco de un ataque donde su padre resultó lesionado y fue enviado a un hospital.