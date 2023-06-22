Siti Zhywee está lejos de la imagen estereotipada de una jugadora: enfermiza y aislada, pasando horas pegada a una pantalla, es madre de dos hijo y participará en Esports, la Semana Olímpica de juegos electrónicos que se realizará en Singapur.

La madre de dos hijos de 38 años es una instructora de acondicionamiento físico de baile que pronto competirá en "Just Dance" durante la primera Semana Olímpica de Esports, que comenzará en Singapur este jueves. Losparticipantes del juego basado en movimiento de Ubisoft deben igualar la coreografía de un bailarín electrónico en la pantalla, obteniendo créditos extra de los jueces por expresión y estilo.

Zhywee juega el juego en un Nintendo Switch que su esposo le regaló para su cumpleaños. Ella dijo que el entrenamiento requerido había sido intensivo.

Siti Zhywee / Participante en Semana Olímpica de juegos electrónicos:

“Veo mucho potencial para los deportes electrónicos. Por supuesto, en Singapur, todavía está sin pulir, todavía estamos aprendiendo sobre Esports. Tiene que haber algún tipo de educación. Entonces, esta Semana Olímpica de Esports es la plataforma perfecta para crear un poco más de conciencia”.

Los jugadores de Elite Virtual Taekwondo, así como arqueros, francotiradores, pilotos de carreras, ciclistas y marineros también se están reuniendo en Singapur para el evento, que contará con tres pantallas gigantes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Suntec City y comenzará con una ceremonia de apertura, siguiendo la tradición olímpica.

Aunque está dirigido por el Comité Olímpico Internacional (COI), los ganadores de cada uno de los 10 juegos ganarán trofeos, pero no medallas.

We definitely weren't expecting that.



- Fnatic 13-3 EG in Game 1

- Fracture next, @EvilGeniuses best map.



📸Colin Young-Wolff/Riot Games / #ValorantMasters pic.twitter.com/avi5kNwJk1 — Esports (@esports) June 21, 2023

Ganadores de Semana Olímpica de Esports, tendrán trofeo, no medallas

Sobre la base de la Serie Virtual Olímpica, la Semana Olímpica de Esports es parte de una estrategia global del COI bajo el presidente Thomas Bach para seguir siendo relevante para los jóvenes y adoptar los avances tecnológicos.

"Realmente es parte de nuestra estrategia global", dijo Vincent Pereira, quien fue nombrado primer Jefe de Juegos y Deportes Virtuales del COI en enero del año pasado. "Hemos lanzado la marca Olympic Esports, y la Semana Olímpica de Esports aquí en Singapur es la primera en la historia, estoy muy entusiasmado".

El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció a los deportes electrónicos como una "actividad deportiva" en 2017.

Sin embargo, para ingresar a los Juegos Olímpicos, la Federación Global de Esport (GEF) tendría que ser signataria del código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y tener un régimen de pruebas de drogas.

El elemento antidopaje del evento olímpico inaugural de esta semana en Singapur se centrará principalmente en la educación, aunque algunos eventos, como el juego de ciclismo Zwift, ya están organizados por la federación internacional y, por lo tanto, están sujetos a las normas antidopaje.