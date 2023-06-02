El Senado de EU aprobó el proyecto de ley de límite de deuda

El Senado de Estados Unidos aprobó a última hora del jueves 1 de junio un proyecto de ley bipartidista respaldada por el presidente Joe Biden que eleva el techo de la deuda pública a 31,4 billones de dólares y suspende el límite de deuda de la nación hasta el 1 de enero de 2025.

Con 63 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó el proyecto de límite de deuda, el cual fue aprobado un día antes (miércoles 31 de mayo) por la Cámara de Representantes. Antes de la votación, los senadores examinaron casi una docena de enmiendas, las cuales fueron roralmente rechazadas, antes de la votación final.

"Evitaremos el impago esta noche", dijo el jueves el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, mientras dirigía la legislación en su cámara de 100 miembros.

La aprobación del poryecto de límite deuda sucede tras meses de disputas partidistas entre demócratas y republicanos, así como negociaciones entre Biden y el representante republicano Kevin McCarthy.

El proyecto del ley ya fue enviado al presidente Biden para ser firmado, evitando lo que habría sido una histórica primera cesación de pagos de no haber pasado por la Cámara baja o el Senado. Anteriormente, el Departamento del Tesoro había advertido que Estados Unidos no podría pagar todas sus facturas luego del 5 de junio si el Gobierno bipartidista no acordaba el límite de deuda.

LIVE: The US Senate debates amendments before voting on debt ceiling https://t.co/LUdj9gyiBQ — Reuters (@Reuters) June 2, 2023

¿Qué es el límite de deuda que EU aprobó?

El límite de deuda se refiere al monto máximo de endeudamiento al que un gobierno o una entidad está autorizada a llegar. Es una restricción establecida para controlar el nivel de endeudamiento y garantizar la sostenibilidad financiera. Este puede establecerse mediante una legislación o una normativa específica que determine cuánto puede pedir prestado un gobierno o una entidad en particular.

El límite de deuda suele estar expresado en términos de un monto máximo absoluto o en relación con la capacidad de pago de la entidad, como el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y tiene por objetivo proteger la estabilidad financiera y evitar un endeudamiento excesivo que pueda resultar en problemas económicos.