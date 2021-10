Senadores del PAN presentaran queja por tarjeta “Claudia”

Ciudad de México. La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán anunció que presentará una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el uso personalizado del programa “Mi beca para empezar” que se otorgará en la Ciudad de México con el nombre de “la tarjeta Claudia”. La legisladora aseguró que con esa medida se violaría el artículo 134 constitucional.

“Esta semana presentaré una queja formal ante la autoridad electoral por el uso personalizado del programa “Mi beca para empezar”, esta beca que se dará aquí en la Ciudad de México. Es increíble ¿no?, que los servidores públicos la llamen “la tarjeta de Claudia” en un evento público del gobierno viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, ya que está prohibido hacer promoción personalizada con los programas sociales, lamentable; esta semana presentaremos por supuesto esta queja”, aseguró la senadora.

En la conferencia de prensa que lleva a cabo todos los lunes, la legisladora también se refirió a la Reforma Eléctrica que envió el presidente al Congreso. Dijo que de aprobarse, sí habrá demandas millonarias de parte de inversionistas privados, nacionales y extranjeros así como de diversas instancias internacionales, ya que existen contratos firmados que no pueden evadir la acción de la justicia nacional e internacional.

“Por supuesto que habrá demandas fuertes si esta tóxica reforma se aprueba, lo hemos dicho claramente: que no cuenten con nuestros votos aquí en el Senado de la República. Es evidente que ya hay contratos firmados, es evidente que ya hay derechos adquiridos, es evidente que quienes han invertido van a reclamar su indemnización, por Dios, es obvio, es jurídico y es racional, lo que no podemos entender es cómo el señor Bartlett da ese tipo de declaraciones diciendo que no se les va a indemnizar, se les va a indemnizar por un tema claramente legal”.

Al referirse al caso de la UNAM, López Rabadán recordó que se debe respetar en todo momento la autonomía de esa institución educativa que mantiene un fuerte prestigio nacional e internacional.

“La Universidad es autónoma, tiene autonomía para poder gobernarse; autonomía para administrar sus recursos; autonomía para dar libre cátedra; autonomía pues de este gobierno y de cualquiera otro; autonomía para tomar sus propias decisiones”.