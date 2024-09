Un senderista que subía por una peligrosa montaña en China logró captar el momento en el cual resbaló y cayó de dicha pendiente.

Yang Meng, de 42 años de edad, subió a la montaña Fanzengjian durante el lunes 16 de septiembre de 2024. El hombre quien iba acompañado de su hijo, usó una cámara de 360 grados con el fin de capturar su hazaña.

VIDEO: Hombre resbala por empinada montaña en China

Sin embargo, una cámara corporal que llevaba colocada logró captar cómo es que el hombre resbala por la peligrosa pendiente. Las imágenes muestran cómo se desliza por la superficie resbaladiza por la lluvia antes de que un árbol detenga su caída.

“Me di cuenta de que no podía levantarme en absoluto y que me deslizaba cada vez más rápido, Fue entonces cuando me di cuenta: debía estar cayendo de un acantilado”, declaró Meng a la cadena estadounidense CNN.

El montañista mencionó qué pensó cuando chocó con el árbol, el cual por fin frenó su caída. “Cuando choque contra el árbol, sentí como si una piedra muy pesada se desplomara. No hay forma de que esté muerto”, aseveró.

El montañista publicó las imágenes en la red social Douyin, la versión china de TikTok, donde recibió más de 280 mil me gustas y lo compartieron más de 445 mil veces.

¿Cómo está el montañista de China que cayó por una pendiente?

Yan Meng relató en otro video compartido en sus redes sociales que no sufrió heridas graves, aunque sí presentó algunos moretones en la pierna izquierda.

“Supongo que salí prácticamente ileso. Solo un pequeño raspón en la mano izquierda y un pequeño corte en el muslo. Aparte de eso, estaba bien”, narró el montañista a la CNN.

Incluso, el senderista afirmó que esta caída le hizo pensar más profundamente sobre el significado de la vida.

“La vida es muy corta, por eso debemos apreciar cada día. No permitiré que este incidente me detenga. En todo caso, me está impulsado a explorar el mundo aún más”, concluyó.