Shakira y Piqué llegan a un acuerdo por la custodia de sus hijos

Shakira y su expareja Gerard Piqué llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, Sasha, de 7 años de edad, y Milan, de 9. Luego de que hace unos meses anunciaran su separación en medio de una fuerte polémica sobre una posible infidelidad por parte del futbolista.

El diario español La Vanguardia dijo que, según el acuerdo alcanzado por ambos, sus hijos Milan y Sasha se mudarán a Miami, Estados Unidos, con su madre. Los detalles del acuerdo serán revelados más adelante, dijo el representante.

El acuerdo sobre la custodia de los dos niños se alcanzó una semana después de que Piqué anunciara que se retiraba del futbol profesional y su despedida del club español Barcelona. Sus hijos asistieron al último partido de Gerard en el Camp Nou.

|Reuters

Mientras que Shakira se encuentra en medio de los problemas legales en España, donde enfrenta un juicio por presuntos cargos de fraude fiscal en el país europeo después de perder una apelación el 26 de mayo.

Los fiscales afirman que la cantante no pagó hasta 14.5 millones de euros (14.48 millones de dólares) en impuestos sobre los ingresos obtenidos entre 2012 y 2014, cuando ya vivía en España.

La separación de Shakira y Piqué

Shakira, de 45 años de edad, y Piqué, de 35, comenzaron una relación en el año 2011, no osbtaante nunca se casaron.

Se conocieron poco antes de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica cuando él apareció en el video musical de "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira, la canción oficial del torneo mundialista.

Tras una relación de 11 años, Shakira y Piqué hicieron público el final de su relación en un comunicado compartido en el mes de junio.

Desde entonces comenzó una serie de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven con quien se le ha visto en varias ocasiones, identificada como Clara Chía.

