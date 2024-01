¿Quién es “La Cuatro”? Sheinbaum adopta a perrita abandonada

La coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, continúa con su podcast semanal y en esta ocasión abordó el tema de los animales de compañía en el que destacó que especialmente gatos y perros son abandonados diariamente.

En la emisión dejó en claro que es mejor adoptar que comprar, por lo que presumió a “La cuatro”, una perrita abandonada que ahora vivirá en su oficina.

“Por si quieren adoptar a un animal de compañía que es algo muy lindo que es mejor que ir a comprar un lugar y además pues están bien cuidados pueden tener la seguridad de que están bien vacunados”, apuntó.

¿Cómo eligió Sheinbaum el nombre de “La cuatro” para su perrita adoptiva?

Durante el podcast dio a conocer cómo eligieron el nombre de “La Cuatro”, narró que recurrió a Luisa, quien es responsable de la oficina y siente una adoración por los animales.

“A quien probablemente no han conocido es a Luisa, quién es quién me ayuda desde hace mucho tiempo es la responsable de esta oficina, también cuando fui la jefa de gobierno era la responsable de oficina y ella también adora a los animales de compañía y ella me convenció de adoptar aquí para la oficina, que siempre hay personas en la oficina, porque yo vivo en un departamento y es muy difícil que viva en mi departamento, pero se va a quedar aquí en la oficina, ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo le vas a poner? La Cuatro, la Cuatro”.

Aviso importante para nuestros espectadores del podcast de hoy: verán imágenes con exceso de ternura. 💕 Nuestros invitados especiales: michis y lomitos. 🐶🐱#LunesDePodcast



🔴 Youtube: https://t.co/pOj0kafnkE pic.twitter.com/FsozhW3O2g — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 29, 2024

Congreso de la CDMX aprueba que personas que cometan maltrato animal cubran gastos de aseguramiento

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó reformas a la Ley de Protección y Bienestar de los animales de la capital con el objetivo de establecer que los gastos generados por la custodia de animales resguardados sean cubiertos por los responsables de los actos de maltrato.

Cabe destacar que, actualmente, las personas, autoridades y asociaciones que reciben los animales deben cubrir los gastos que genera su cuidado, como la atención médica, el alimento y la estancia, pero no hay un medio jurídico por el cual se cobre a las personas maltratadoras.