En la actualidad, la tecnología digital se ha vuelto indispensable para facilitar nuestro día a día. El uso de celulares, tablets y computadoras es el eje de nuestras actividades personales y del esquema de teletrabajo que muchos seguimos. Sin embargo, pasar tantas horas pegados a las pantallas tiene un costo para nuestra salud ocular.

De acuerdo con la UNAM, los jóvenes menores de 30 años pasan más de 10 horas al día frente a un monitor, y el 80% de ellos ya reporta molestias.

Este problema no perdona edades. Quienes tienen entre 30 y 60 años dedican unas 9 horas diarias a los dispositivos, y dos de cada tres presentan síntomas.

Incluso los mayores de 60 años, que pasan cerca de cuatro horas conectados, manifiestan incomodidad en la mitad de los casos. Estas molestias forman parte del llamado síndrome del "ojo seco", una condición que afecta a más del 90% de las personas que usan la computadora por más de tres horas seguidas.

Síntomas del "ojo seco"

Aunque la mayoría de los efectos son temporales y desaparecen al apagar los equipos, el esfuerzo constante pasa factura. Uno de los problemas más comunes es el ojo seco.

Normalmente parpadeamos unas 15 veces por minuto, pero al fijar la vista en una tarea digital, esa frecuencia baja a solo cinco o siete veces. Esto provoca una sensación de arenilla o quemazón al perderse la capa protectora de líquido en el ojo.

Además, es común experimentar vista borrosa debido a la fatiga del músculo encargado de enfocar. También aparecen dolores de cabeza o jaquecas, ya que los ojos hacen un trabajo extra para mantener la imagen nítida.

Otros síntomas incluyen pesadez, presión ocular y la necesidad constante de frotarse los ojos. La buena noticia es que, ajustando nuestros hábitos y el espacio de trabajo, estos efectos negativos pueden reducirse drásticamente.

¿Cuál es la regla 20-20-20 para cuidar la vista frente a pantallas? Consejos para cuidar tus ojos

Para combatir el impacto de la vida digital, los expertos recomiendan acciones sencillas pero efectivas. La más conocida es la regla del 20-20-20: cada 20 minutos, descansa la vista por 20 segundos mirando hacia un punto que esté a unos 6 metros (20 pies) de distancia.

Esto ayuda a relajar el enfoque y mantiene la flexibilidad ocular. Asimismo, es vital parpadear con regularidad de forma consciente o usar gotas humectantes recomendadas por un profesional si el ambiente es muy seco.

TAMBIÉN LEE: ¡Cuidado con tus ojos! Los peligros de los pupilentes en Halloween

La configuración de tu equipo también cuenta. Ajusta el brillo y contraste para que la imagen sea clara sin deslumbrar. Coloca tu pantalla de forma perpendicular a las ventanas para evitar reflejos molestos y usa cortinas si es necesario.

La distancia es clave: el celular debe estar a unos 30 o 35 centímetros de tu cara, la tablet a 40 y el monitor de la oficina entre 50 y 70 centímetros. Además, asegúrate de que la pantalla esté unos 15 o 20 grados por debajo del nivel de tus ojos para mayor comodidad.

TAMBIÉN LEE: ¡El celular puede causarte hipertensión! Revelan aumento de probabilidad por el uso del teléfono

No descuides tu postura. Ajusta la altura de tu silla para que tus pies toquen el suelo y tus rodillas y codos formen un ángulo de 90 grados. Mantener el teclado y el ratón al alcance de la mano, sin inclinarte hacia adelante, ayudará a que tu cuerpo y tus ojos soporten mejor las jornadas digitales.