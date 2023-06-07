Juez federal escucha argumentos sobre la visa del príncipe Harry

El martes 6 de junio, un juez federal en Washington, D.C. expresó su escepticismo sobre la solicitud de un grupo de expertos conservadores de ordenar a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos que respondan rápidamente a su solicitud de registros relacionados con la visa del príncipe Harry.

La Fundación Heritage demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos en mayo para hacer cumplir una solicitud de registros públicos de los documentos después de que el príncipe Harry escribiera en sus memorias "Spare", publicadas a principios de este año, sobre su consumo de drogas. La fundación dice que a Harry se le habría preguntado sobre el uso de drogas en sus formularios de inmigración de Estados Unidos y que si lo revelara, habría afectado su capacidad para permanecer legalmente en el país.

Nile Gardiner, director del Centro para la Libertad Margaret Thatcher de la Fundación Heritage, dijo que su lado aboga por "transparencia, apertura, responsabilidad".

"Sin duda, creo que hay un interés legítimo y muy fuerte en si el príncipe Harry mintió o no en su solicitud. Y creo que el público estadounidense tiene derecho a saber qué dijo con respecto a su uso de drogas", dijo a los periodistas después de la audiencia en la corte.

La audiencia se llevó a cabo el mismo día que Harry testificó en un tribunal de Londres como parte de su demanda contra el editor del tabloide británico Daily Mirror, al que acusa de piratear teléfonos y otros actos ilegales.

Prince Harry’s past drug use at issue in US visa case https://t.co/togdNTFrx7 pic.twitter.com/hsNkoTbEaL — The Malaysian Insight (@msianinsight) June 6, 2023

Solicitud de registros de la visa de Harry: pérdida de tiempo

El juez de distrito Carl Nichols le pidió al DHS que dijera en una semana si planea procesar rápidamente la solicitud de registros o incluso aceptarla. Dijo que es una "pérdida de tiempo" para él pronunciarse sobre la solicitud de la Fundación Heritage si el DHS solo la va a negar.

El abogado del gobierno John Bardo le dijo al juez que tres divisiones dentro del departamento ya han dicho que no procesarán la solicitud de registros porque el estado de la visa de una persona es confidencial. Dijo que una cuarta división, ubicada en la sede del departamento, aún no ha tomado una decisión y no ha buscado ningún documento relevante.

No está claro qué tipo de visa se le ha otorgado al príncipe Harry para permanecer en Estados Unidos.



