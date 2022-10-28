SRE anuncia apertura de nueva Oficina de Pasaportes en Colima

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anuncia que, a partir hoy 28 de octubre abre sus puertas la Oficina de Pasaportes del estado de Colima.

La nueva Oficina de Pasaportes está diseñada con la capacidad de agendar 800 citas diarias, de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas, lo que significa un aforo promedio estimado de 288,000 citas al año y la mejora de los tiempos de entrega de pasaportes.

El nuevo inmueble cuenta con espacios cómodos y confortables, que aunado a su excelente ubicación aporta los siguientes beneficios:

* Acerca los servicios de emisión de pasaportes al público en general, en las zonas más urbanizadas de la ciudad de Colima.

* Ahorra tiempo en traslados.

* Las instalaciones son nuevas y funcionales, a bajo costo para la SRE.

* Incluye espacios amplios al aire libre.

* Brinda al usuario áreas de entretenimiento, oferta gastronómica, bancos, puntos de reunión social y de negocios.

* Ofrece seguridad, movilidad, accesibilidad, vías de acceso y estacionamiento.

Asimismo, por su ubicación atiende a los distintos municipios del estado de Colima, así como a los estados de Jalisco y Michoacán.

Las citas pueden programarse en el número telefónico 55 893 24827 (CITAS) o bien en el portal de internet en la dirección electrónica: https://citas.sre.gob.mx, siendo estas las únicas vías oficiales para agendarlas.

El servicio de programación de citas es completamente gratuito.

Se reitera a los usuarios la importancia de evitar fraudes y no realizar pagos ni depósitos a cuentas personales o en tiendas de conveniencia para obtener una cita de trámite de su pasaporte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que la nueva sede está ubicada en el Centro Comercial Sendera, sito en Avenida Miguel de la Madrid Hurtado No. 271, colonia Real Hacienda, Villa de Álvarez, C.P. 28978, Colima, Colima.