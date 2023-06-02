Desde deslumbrantes trajes de escenario hasta la letras escrita a mano de "Bohemian Rhapsody", los artículos personales pertenecientes al difunto líder de Queen, Freddie Mercury, se subastarán en septiembre, lo que permitirá a los fanáticos comprar recuerdos que alguna vez fueron propiedad de una de las estrellas de rock más famosas del mundo.

Unos 1, 500 artículos, incluidas letras escritas a mano, arte y objetos de colección de la casa de Mercury en Londres, Garden Lodge, han sido atendidos por su amiga cercana Mary Austin desde su muerte por neumonía relacionada con el sida en 1991.

Se exhibirán públicamente por primera vez en una exhibición de verano de un mes en Sotheby's antes de venderse en seis subastas separadas, cada una dedicada a un aspecto diferente de la vida del cantante.

Las superfans de Queen, Angie Whitworth y Tammy Sparks, volaron a Nueva York desde Georgia y Alabama vestidas con imágenes de Freddie Mercury y vistiendo chaquetas que eran réplicas de la chaqueta de Mercury que usó en 1986 en el "Magic Tour" en el estadio de Wembley.

Cassandra Hatton / Dir. global Depto de ciencia y cultura Sotheby's:

“Creo que Freddie tenía algo en él que inspira a cualquiera. Era alguien que era muy fiel a lo que era e hizo que la gente entendiera que estás en tu mejor momento cuando eres tú mismo. No tenía miedo. Se subía al escenario y simplemente proyectaba ese poder y lo enviaba al mundo”.

A new @Sothebys auction looks at the lives of Paul Newman and his wife, Joanne Woodward.



Their daughter Nell Newman and Sotheby’s chairman Mari-Claudia Jiménez share a preview of some of the items from their lives that are going up for sale. pic.twitter.com/YXdSuqQoMa — TODAY (@TODAYshow) May 31, 2023

Subastarán letra de "Bohemian Rhapsody", escrita por Fredy Mercury a mano

Entre los artículos a la venta se encuentran la corona y el manto real de Freddie Mercury, usados para el final de "God Save The Queen" durante la última gira del cantante con Queen en 1986, con una subasta estimada de 60 mil a 80 mil libras.

La letra manuscrita de trabajo de "Bohemian Rhapsody" tiene un estimado de 800 mil- 1,200,000 libras y presenta una página que revela que Freddie Mercury originalmente planeó llamar a la canción "Mongolian Rhapsody", antes de tachar "Mongolian" y reemplazarlo con "Bohemio."

"La letra de 'Bohemian Rhapsody' es increíble. 15 páginas", dijo Hatton. "Podemos ver todos los diferentes cambios, su proceso de pensamiento, cómo creó esta gran obra maestra operística. Vemos que un título alternativo era 'Mongolian Rhapsody', y lo cambió a 'Bohemian', que creo que es un le queda mucho mejor. Tienes la chaqueta que usó durante su última presentación en vivo en los Estados Unidos en 1982. Fue en Saturday Night Live donde tocaron 'Under Pressure'. Tienes la icónica corona que puedes verlo usando detrás de mí, lo cual es lo más destacado. Pero en realidad son todo tipo de objetos diferentes, por lo que habrá algo para todos en esta serie de ventas".

Los aspectos más destacados de la venta estarán de gira en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong antes de que comience la exposición principal de Londres el 4 de agosto.