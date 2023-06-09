Sudán declara persona non grata a representante especial de la ONU

Sudán comunicó este jueves a las Naciones Unidas que ha declarado persona non grata a Volker Peretz, representante del secretario general de la ONU y jefe de la misión UNITAMS.

El general del ejército Abdel Fattah al-Burhan había expresado anteriormente su desaprobación hacia el enviado, y antes de la guerra partidarios del expresidente Omar al-Bashir habían protestado frente a la misión de Volker Peretz.

#BREAKING

The Government of the Republic of Sudan has notified the Secretary-General of the United Nations of declaring Mr Volker Peretz, representative of the Secretary-General of the United Nations and head of the UNITAMS mission persona non grata, as of today's date.WHAT IS ? pic.twitter.com/eBD5jumFHh — MR.Fisseha.Temesgen {ዘመን -ደንካልያ} (@fisshaya) June 8, 2023

¿Qué es la UNITAMS?

UNITAMS es la misión integrada de asistencia a la transición de las Naciones Unidas en Sudán una misión política especial que presta apoyo a Sudán durante durante su transición política hacia un régimen democrático.

¿Quién es Volker Peretz?

Volker Peretz, es un Representante Especial para Sudán y Jefe de la Misión Integrada de Asistencia a la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) desde 7 de enero de 2021.

¿Qué ocurre en Sudán?

Los enfrentamientos en Jartum, y en otras zonas fuera de la capital entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) empezaron este sábado 15 de abril. Como consecuencia del estallido de violencia, tres trabajadores de la ONU que estaban llevando a cabo tareas de salvamento en Kabkabiya, Darfur Norte, murieron.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido RSF habían dicho que tienen bajo su control el aeropuerto internacional de Jartum, el aeropuerto de Merowe, el aeropuerto de al-Obeid y el palacio presidencial.

Más de un millón de personas han sido desplazadas por el conflicto en Sudán hasta el momento, incluidos un cuarto de millón de refugiados, dijo este viernes 19 de mayo, un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Continued clashes in #Sudan are leading to acute shortages of food, water, medicines and fuel. Prices of essential items have skyrocketed.



The fighting must stop. People need access to urgent aid and basic services. — UN Humanitarian (@UNOCHA) April 24, 2023

El conflicto en el Sudán estalló entre las dos facciones principales del régimen militar que se disputan el poder.

Esta lucha tiene sus raíces en los años previos al levantamiento que derrocó en 2019 a Omar al-Bashir. Fue el mismo dictador que creó a ambas fuerzas para que deliberadamente se enfrentaran entre sí. Una forma de mantener a raya cualquier amenazar a su poder, pero que le terminó jugando en contra al dictador.

Desde el golpe de estado en octubre de 2021, Sudán está gobernado por un régimen militar. Actualmente el país se encaminaba a un proceso para restablecer una transición dirigida por civiles. La ONU considera esta transición como un paso importante hacia la paz y la democracia.

