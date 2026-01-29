El balón se detiene: Ligas de futbol amateurs en Guanajuato suspenden partidos tras masacre en Salamanca

En Salamanca, Guanajuato, esta vez el silbatazo no marcó el inicio del juego, sino el silencio. En solidaridad con lo ocurrido en la cancha de futbol de la comunidad Lomas de Flores, la Liga de Torneos de Barrios anunció la suspensión de los partidos programados para el próximo domingo 1 de febrero.

La decisión fue confirmada por el comité organizador, que explicó que la cancelación de la jornada responde a un acto de respeto y acompañamiento para las familias y personas afectadas por la masacre registrada el pasado domingo 25 de enero.

“La empatía y la unión como comunidad están primero”, señalaron organizadores, quienes agradecieron la comprensión de jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y aficionados. La liga informó que más adelante se dará a conocer si los partidos serán reprogramados.

A esta medida se sumó la Liga de Futbol Jaralanse, que también anunció la cancelación de su jornada hasta nuevo aviso. El mensaje fue claro: hoy no es momento de competir, sino de acompañar el duelo colectivo.

De igual forma, Liga Salmantina, anunció la suspensión de la jornada 4 de copa de futbol amateur derivado de la masacre ocurrida en Salamanca.

No solo fueron ligas de Salamanca, también la Liga de Futbol Soccer Veteranos Celaya se unió, ampliando estas ligas más allá del municipio.

El futbol de barrio guarda silencio tras la masacre en Salamanca

Para muchos en Salamanca, el futbol de barrio es más que un pasatiempo. Es convivencia, es familia, es escape. Por eso la suspensión de los torneos no pasó desapercibida: refleja el impacto profundo que dejó la violencia incluso en los espacios donde normalmente hay risas, gritos de gol y convivencia.

Los organizadores del Torneo de Barrios expresaron sus condolencias a quienes atraviesan este momento tan doloroso y reiteraron su apoyo a la comunidad. El mensaje, difundido el 27 de enero, dejó claro que no se trata solo de cancelar partidos, sino de reconocer que hay heridas abiertas que aún no cierran. En Salamanca, la cancha que antes reunía ahora duele.

Breve contexto: avances en la investigación de la masacre en Salamanca

A tres días de la masacre en Salamanca, autoridades estatales confirmaron la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con el ataque armado ocurrido en la cancha de futbol de Lomas de Flores.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que las detenciones son resultado de operativos coordinados entre la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad, activados de forma inmediata tras el ataque que dejó 11 personas asesinadas . Aunque no se han revelado identidades ni cargos específicos, las autoridades aseguran que las investigaciones continúan.

#URGENTE | 🚨 Autoridades de #Guanajuato confirmaron la detención de 3 personas presuntamente relacionadas con el ataque ocurrido en #Salamanca.



El hecho, que generó alarma en la región, sigue bajo investigación para esclarecer móviles y responsabilidades.



La Fiscalía estatal… pic.twitter.com/X30fw3u959 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2026

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la masacre estaría vinculada a la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, una guerra criminal que desde hace años mantiene a Guanajuato entre los estados más violentos del país.

El ataque no fue un enfrentamiento. Un comando armado llegó en varias camionetas y abrió fuego contra quienes se encontraban reunidos. Fue una ejecución masiva que dejó cuerpos, miedo y una comunidad rota.

