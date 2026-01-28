Un respiro de justicia: Tres detenidos tras masacre en campo de futbol en Salamanca, Guanajuato

A tres días de la masacre en Salamanca, Guanajuato, las autoridades estatales confirmaron la detención de al menos tres personas relacionadas con el ataque armado ocurrido el domingo 25 de enero en una cancha de futbol de la comunidad Lomas de Flores.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que las detenciones son resultado de operativos coordinados entre la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad, activados de manera inmediata tras el ataque que dejó 11 personas asesinadas . Aunque no se han revelado identidades ni cargos específicos, las autoridades aseguran que las investigaciones siguen avanzando y que habrá más información conforme lo permitan los tiempos legales.

#URGENTE | 🚨 Autoridades de #Guanajuato confirmaron la detención de 3 personas presuntamente relacionadas con el ataque ocurrido en #Salamanca.



El hecho, que generó alarma en la región, sigue bajo investigación para esclarecer móviles y responsabilidades.



La Fiscalía estatal…

La masacre en Salamanca ligada a la disputa entre cárteles

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, la masacre estaría relacionada con un conflicto entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una disputa que desde hace años mantiene a Guanajuato como uno de los estados más violentos del país.

El ataque ocurrió cuando un comando armado, a bordo de al menos tres camionetas, irrumpió en la cancha donde se encontraban personas reunidas y abrió fuego sin dar oportunidad de escapar. La escena dejó cuerpos tendidos, gritos de desesperación y una comunidad marcada para siempre. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución masiva.

Los nombres de las víctimas del ataque en Salamanca, Guanajuato

Las víctimas tenían nombre, rostro y una historia que hoy pesa en la memoria colectiva de Salamanca . Carmen, Luis, Alejandro, Bryan, Charly, Martín, María, Francisco, José, y los gemelos Luis Fernando y Luis Enrique murieron en el ataque.

A esta lista se suma Luis Alberto Gómez Andrade, estudiante cuya preparatoria compartió una esquela para despedirlo. En redes sociales, familiares y amigos llenaron los muros de mensajes, fotos y oraciones, intentando darle sentido a una tragedia que no lo tiene.

Uno de los testimonios que más conmovió fue el de Carmelita Almanza, madre de Carmen, quien entre lágrimas expresó el dolor de perder a su hija: “Le recortaron su vida a mi niña, mi niña chiquita, y eso no se vale”.

La violencia no solo apagó vidas , también silenció sueños. Entre las víctimas estaba Carlos Alejandro Moreno, mejor conocido como “Charly”, baterista de una agrupación musical y originario de San José Temascatío. Hoy su batería quedó muda y su ausencia retumba más fuerte que cualquier canción.

Su muerte recordó que la violencia no distingue oficios, edades ni aspiraciones. En Guanajuato, basta estar en el lugar equivocado para no volver a casa.

Autoridades prometen justicia, familias exigen resultados tras la masacre en Salamanca

La Secretaría de Seguridad y Paz aseguró que su respuesta no se limita a contener el momento, sino a identificar, detener y llevar ante la justicia a todos los responsables . Sin embargo, para las familias de las víctimas, las promesas ya no alcanzan.

Mientras avanzan las investigaciones, Salamanca sigue sumando duelos y preguntas. La principal: ¿cuántas masacres más hacen falta para frenar esta guerra?