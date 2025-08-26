Por cuatro días, dos taxistas en el Estado de México (Edomex) fueron privados de la libertad, hechos por los que se reportó su desaparición, pero este martes 26 de agosto de 2025 fueron encontrados con vida.

Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González fueron reportados como desaparecidos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual inició la investigación correspondiente y emitió la ficha de búsqueda de ambos.

Grupo criminal llamó a la Fiscalía y liberan a taxistas en Edomex

Ambos taxistas fueron presentados con vida luego de ser privados de su libertad el pasado viernes 22 de agosto, por lo que se inició su búsqueda.

Información de la Fiscalía del Estado de México revela que un grupo de personas los llevó a las instalaciones de la institución en el municipio de Jilotepec.

La entrega de los taxistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González se dio después de que anoche un sujeto, quien se dijo miembro de un grupo criminal, llamó a la Fiscalía y dijo a los agentes: “ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) supo que el sujeto que se puso en contacto con los elementos de la Fiscalía no se identificó como integrante de algún cártel, pero tendría relación con algún grupo delictivo o banda.

Tras liberación de taxistas, no hay detenidos

Aunque las autoridades recibieron este contacto de los secuestradores, no se reporta que haya personas detenidas por llevarse contra su voluntad a ambos taxistas, mientras que se desconoce quiénes fueron las personas que los llevaron de vuelta.

Se sabe que Carlos y Cristóbal presentan algunas lesiones menores, por lo que serán revisados por el médico legista y el Agente del Ministerio Público recabará su entrevista para ampliar su declaración sobre cómo ocurrió su secuestro.

Ambos taxistas, de acuerdo con los folios ODI/TOL/A/1028050/2025 y ODI/TOL/A/1028051/2025, de los boletines de búsqueda emitidos por la Fiscalía del Estado de México, fueron vistos por última vez en el municipio de Acambay.

La fecha del reporte indica que fue el 23 de agosto de 2025, pero la fecha de ausencia refiere que ocurrió un día antes. Los dos taxistas fueron vistos por última vez en la localidad de La Caridad.