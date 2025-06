Herencia de AMLO causa de la sospecha de Trump sobre el crimen organizado, acusa PRI

Senadores del PRI anunciaron que no participaran en la reunión de grupo plural que irá a Washington para argumentar control imposición de impuesto a las remesas de los nacionales que envían de ese país.

En entrevista el coordinador del grupo parlamentario, Manuel Añorve, dijo que la reforma judicial ha dejado muy mal parado a México ante el mundo, por lo que el PRI no se prestará a convalidar el fraude a la división de poderes.

“No vamos a participar en la comisión plural que va a Washington porque nosotros no vamos a cargar con el desprestigio de lo que se ha generado en la elección del domingo pasado, con señalamientos internacionales puntuales de terminar con el equilibrio de poderes en este país, que tanto costó generar”, expresó Añorve Baños.

Lamentan improvisación del partido Morena

Por su parte la senadora Cristina Ruiz lamentó la improvisación de Morena pues desde la visita pasada no se les entregó agenda de reuniones, por lo que los esfuerzos de los legisladores han resultado infructíferos y demasiado tardíos, pues reaccionaron ante la coyuntura una vez que se presentó la iniciativa para gravar las remesas.

“No vamos a ser improvisados. No vamos a acudir. No tenemos agenda. En este momento no tenemos información y así no podemos hacerlo. Entonces que quede con mucha claridad: no vamos a hacer comparsas de este gobierno. Y cuando fuimos no fuimos a representación del gobierno de México. Yo fui en representación del grupo parlamentario del PRI, pero principalmente en representación de millones de mexicanas y mexicanos que van a sufrir una grave crisis por esa situación de situación del aumento de las remesas”, expresó Ruiz Salazar.

Además Ruiz Sandoval lamentó que las remesas hayan caído en un 12%, ya que de acuerdo a datos del Banco de México, se recibieron 4 mil 761 millones de dólares, lo que representa una caída del 12.1 por ciento anual, lo que evidencia una desastrosa política exterior del gobierno de México, que no ha logrado defender los intereses de los connacionales en Estados Unidos.

AMLO generó las condiciones de conflicto y ríspidez con el gobierno vecino de EU.



No vamos a ir de improvisados, reclama Cristina Ruiz.

¿Gobierno de AMLO influyó en medidas de Trump?

Los legisladores insistieron en que fue la herencia de Andrés Manuel López Obrador la que puso a México en la mira del gobierno de Donald Trump, por sus sospechas de sostener vínculos con el crimen organizado.

“Fue la anterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quién generó las condiciones de conflicto y rispidez con el gobierno vecino de los Estados Unidos. Él como expresidente, con su política de abrazos no balazos; no aceptar que pasaba el fentanilo por la República mexicana; obviamente la liberación de Ovidio (Guzmán). Todo lo que ustedes conocen de ir y saludar de manera permanente a la mamá del Chapo Guzmán. Las señales fueron contradictorias, no de una relación bilateral sólida. Simple y sencillamente hoy toda esa política de abrazos no balazos y todo lo que ya he señalado yo más otros elementos que ustedes tienen consecuencias en la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos”, concluyó Añorve Baños.