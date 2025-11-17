Logo InklusionSitio accesible
CURP biométrica para niños: Documentos que te piden en los módulos para tramitarla

La CURP biométrica busca incorporar nuevos datos, como la fotografía del rostro y la huella dactilar, pero ¿es obligatorio tramitarla para los niños?

curp biométrica para niños
¿Es obligatorio tramitar la CURP Biométrica?|Especial
Escrito por: Iveth Ortiz
Como parte del programa de integración al Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), el 13 de noviembre dio inicio al registro de datos biométricos de niñas, niños y adolescentes para la nueva CURP biométrica.

Este proceso busca incorporar elementos como fotografías del rostro y la huella dactilar a la Clave Única de Registro de Población. Pero, ¿sabes cuáles son los documentos indispensables para llevar a cabo el trámite?

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica para menores?

Para realizar el proceso, es necesario que madres, padres o tutores legales acudan junto con el menor a cualquiera de los módulos instalados en las oficinas del Registro Civil, habilitados en al menos 24 entidades del país.

Los documentos que se deben llevar son:

  • Acta de nacimiento certificada del menor
  • CURP certificada
  • Comprobante de domicilio; no mayor a 6 meses
  • Identificación oficial del tutor
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono
¿Es necesario sacar una cita para la CURP Biométrica?

La página de RENAPO habilitó en línea el sistema de citas para acudir a las oficinas y realizar el registro.

Si bien, el proceso todavía es voluntario y se encuentra en etapa inicial, se espera que poco a poco se implemente de manera general en todo el país, incluyendo a los menores. A continuación te enlistamos los pasos a seguir:

  • Ingresa al sistema de citas y selecciona la opción “Registro de datos biométricos para la CURP”.
  • Captura tus datos personales.
  • Elige la fecha y el horario disponibles en el módulo de tu entidad. En caso de que no haya espacios, se recomienda volver a intentar durante las primeras horas del día.
  • Confirma la cita y guarda el comprobante generado.

Módulos de la Renapo en CDMX

El programa piloto se lleva a cabo en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Además de este punto, también se habilitaron los siguientes módulos del Registro Civil para obtener la CURP tradicional:

  • Arcos de Belén 19, colonia Doctores, C.P. 06720, alcaldía Cuauhtémoc.
  • C. Canario S/N, colonia Tolteca, C.P. 01150, en Álvaro Obregón.
  • Avenida México S/N, Cuautepec, C.P. 05000, en Gustavo A. Madero.
  • Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, C.P. 09000, en Iztapalapa.
  • Avenida Constitución, esquina Andador Sonora, C.P. 12400, en Milpa Alta.
  • Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, Barrio San Miguel, C.P. 13070, en Tláhuac
