Alejandro Moreno anuncia apoyo jurídico gratuito a jóvenes detenidos en marcha de la Generación Z

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido puso a disposición de las familias de los jóvenes detenidos en la marcha de la Generación Z, un equipo jurídico para brindarles acompañamiento legal.

El mensaje del líder priista se difundió este 17 de noviembre de 2025 a través de sus redes sociales, donde afirmó que busca apoyar a quienes enfrentan procesos relacionados con las recientes movilizaciones.

¿Qué anunció Alejandro Moreno sobre los jóvenes detenidos?

Moreno informó que la Secretaría Jurídica del PRI se encuentra lista para atender a las familias de los estudiantes arrestados. Señaló que el partido mantendrá contacto con ellas para ofrecer asesoría legal y facilitar los trámites necesarios con el objetivo de lograr la liberación de los jóvenes.

También aseguró que el equipo jurídico del Comité Ejecutivo Nacional se encuentra disponible de forma inmediata para recibir a los familiares.

PRI ofrece asesoría legal gratuita a jóvenes detenidos

En su mensaje, Alejandro Moreno destacó que abogados de diputados y senadores del PRI se sumaron a la iniciativa. Todos, dijo, ofrecieron asesoría legal gratuita para las personas que soliciten el acompañamiento.

El dirigente compartió dos números telefónicos para canalizar la atención: 55 5729 9600 y 55 5541 9100. Además, indicó que las familias podían acudir directamente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para recibir orientación.

He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del @PRI_Nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de MORENA.



— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 18, 2025

PRI respalda a las familias de los jóvenes detenidos

Moreno afirmó que las familias "no están solas" y aseguró que el partido respalda sus demandas. También hizo un llamado a la ciudadanía para organizarse y enfrentar de manera colectiva lo que calificó como "un momento complejo para el país".

El dirigente señaló que el PRI continuaría acompañando a quienes soliciten apoyo legal y reiteró que el objetivo es garantizar que los jóvenes tengan una representación adecuada durante su proceso.

¿Cuántas personas fueron detenidas en la marcha de la Generación Z?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía Capitalina (FGJCDMX) la marcha de la Generación Z del fin de semana, dejó 19 personas detenidas, entre las cuales hay un menor de edad.

También se aprehendió a otras 10 que agredieron a policías, pero como las lesiones que les causaron fueron leves, se les remitió al juez cívico y se determinó no imponerles sanciones. Cinco de los detenidos son acusados de tentativa de homicidio.

