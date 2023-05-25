TEPJF va por silencio de AMLO sobre Plan C

Un proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propone ordenar al INE que emita medidas cautelares contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por sus declaraciones sobre un Plan C, para ganar la mayoría calificada en el Congreso en 2024. Con ello se ordena al mandatario a que se abtenga de realizar o emitir manifestaciones que impliquen llamados al voto a favor o en contra de partidos o movimientos electorales.

El proyecto fue realizado por la magistrada, Janine Otálora, tras la negativa de la Comisión del Quejas del INE para contener las declaraciones electorales del mandatario.

Durante la Mañanera López Obrador expuso: Para continuar con la transformación, ya sabes por quien votar. Si no quieres altos salarios de los servidores públicos, ya sabes por quien votar.

Proyecto debe ser sometido a votación por la Sala Superior del Tribunal Electoral

Según el proyecto, que debe ser sometido a la votación de los siete magistrados de la Sala Superior, debe existir un especial deber de cuidado del presidente respecto a sus declaraciones. La libertad de expresión de los servidores públicos debe respetar la imparcialidad, sostiene el documento.

Para la magistrada Otálora existe un riesgo fundado de que las declaraciones del presidente afecten la equidad en las elecciones de 2024. "Sí se advierte un riesgo fundado de que las conductas denunciadas se sigan presentando y generen daños irreparables a la equidad en las contiendas electorales".

El proyecto de sentencia vincula a AMLO para que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral, en especial, llamamientos al voto de partidos políticos y/o movimientos, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial con fines político-electorales.