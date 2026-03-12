¡Tequila se queda solo! El Pueblo Mágico de Jalisco agoniza entre deudas y falta de turismo

El Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, está pasando por una de sus peores “crudas” administrativas y sociales. El pequeño poblado que era la joya de la corona del turismo en el estado, hoy es un minucipio que ha sufrido las consecuencias de la corrupción.

Tras la detención del narco alcalde Diego “N”, quien quedó evidenciado por su relación con el crimen organizado e intentó adueñarse del museo, la llegada de Lorena Rodríguez a la presidencia municipal no ha traído la calma esperada. A un mes de su toma de posesión, el panorama es desolador: calles vacías, negocios sin ventas y un gobierno que ni siquiera ha podido pagar el internet.

Lorena Rodríguez y su primer mes como presidenta de Tequila

A pesar del cambio en la presidencia de Tequila, la suerte no ha mejorado. Tras la polémica salida de Diego “N” —recordado por su extrosión a tequileros y su relación con el CJNG—, Lorena Rodríguez tomó protesta con la promesa de ordenar todo el “cochinero”. Sin embargo, a pocas semanas de su llegada, los resultados son nulos.

El municipio sigue sumido en el desorden financiero y la falta de una estrategia clara para recuperar la confianza de los visitantes, dejando al pueblo en un limbo peligroso.

Calles vacías en Tequila, Jalisco: “No hay ni para los sueldos”

El impacto más fuerte se siente en los bolsillos de quienes viven del turismo. José Estrada, guía local, asegura que desde hace más de una semana el flujo de gente se desplomó, al grado de que los negocios ya no tienen ni para cubrir el sueldo de sus empleados.

Por su parte, la artesana Lucía Sánchez confirma que la economía no se ha podido recuperar ni un poco y que las familias la están pasando “bastante mal”. Sin turistas, el corazón económico de Tequila simplemente ha dejado de latir.

Mientras en #Tequila, #Jalisco, prometían cambio, se montó un gobierno al servicio del crimen.



El alcalde morenista Diego Rivera Navarro y su círculo cercano habrían convertido el Ayuntamiento en una sucursal del #CJNG: cuotas, secuestros y terror como política pública.



Hoy hay… pic.twitter.com/wQrh6BZ3tz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 10, 2026

Seguridad de Tequila en crisis: Policías que no vuelven

La crisis no solo se queda en materia económica, también es de seguridad. Recientemente se reportó que siete elementos de la policía municipal abandonaron sus puestos; aunque cuatro regresaron a sus labores tras unos días de terrible incertidumbre, tres fueron dados de baja definitiva.

Esto deja a la corporación municipal debilitada en un momento donde el pueblo necesita más que nunca orden para atraer a viajero sque hoy tienen miedo de llegar a una zona con inestabilidad.

¡Increíble! Ayuntamiento de Tequila no paga ni el internet

El desorden administrativo llegó a un punto que sorprende. A través de la cuenta oficial de Instagram del Gobierno de Tequila, el antiguo Community Manager posteó un mensaje denunciando que no le han pagado su sueldo. Pero la queja no quedó ahí: reveló que el ayuntamiento ni siquiera ha cubierto el pago del servicio de internet. Este error de comunicación deja claro que las finanzas del municipio están en crisis total y que la coordinación interna es inexistente.

Un juez federal concedió suspensión provisional a Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro.



Seguirá preso en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano y el juicio quedará en… pic.twitter.com/c7KnW9RPc6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Tequila necesita una reactivación urgente

Hoy, el Pueblo Mágico pide a gritos una administración más eficiente y una campaña real de reactivación. Entre los errores del pasado y la ineficacia del presente, Tequila está decayendo peligrosamente.