En su tercer informe de gobierno, Esteban Villegas Villarreal destacó los avances clave para Durango, entre ellos la construcción de la Presa Tunal II, que abastecerá de agua potable a la capital durante los próximos 50 años. El gobernador eligió el mirador turístico Los Álamos, justo donde se levantará esta obra, para resaltar la importancia histórica de este proyecto que tardó más de siete décadas en concretarse.

Villegas enfatizó: “Quisimos pisar este hermoso paraje para dejar constancia de un momento histórico. Más de 70 años tuvieron que pasar para que se hiciera realidad este anhelo de brindar agua limpia y saludable a los duranguenses por las próximas cinco décadas.”

Durango asegura agua potable y empleo con obra histórica

Además, la planta potabilizadora Guadalupe Victoria fortalecerá el sistema de abastecimiento en la capital. En materia económica, señaló que 28 empresas han generado cerca de 100 mil empleos directos e indirectos durante su gestión.

En educación, destacó la entrega de uniformes gratuitos a 400 mil estudiantes, reforzando el compromiso social de su administración. Villegas concluyó: “Aquí ha nacido un gigante, y nos verán pisar fuerte, con determinación y propósito.”