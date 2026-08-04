Reuters | Un bombero voluntario carga a un niño mientras ayuda a evacuar a los residentes tras el aumento de la actividad del volcán Fuego de Guatemala.

Reuters | A pesar de la emergencia, niños juegan a la par de la erupción del volcán Fuego de Guatemala desde San Juan Alotenango, Guatemala.

Reuters | El 03 de agosto, el volcán de Fuego reportó una intensa actividad, obligando a la evacuación de dos aldeas aledañas; esto visto desde San Juan Alotenango, Guatemala.

Reuters | Las autoridades elevan el nivel de alerta a naranja tras el aumento de la actividad en el volcán Fuego de Guatemala.

Reuters | Una mujer sostiene a un bebé mientras los residentes evacuados descansan en un refugio tras el aumento de la actividad del volcán Fuego de Guatemala.

Reuters | El volcán Fuego de Guatemala arrojando lava, ceniza y rocas desde San Juan Alotenango, Guatemala.

Reuters | El volcán Fuego de Guatemala entra en erupción, arrojando lava, ceniza y rocas después de que las autoridades elevaran el nivel de alerta a naranja, como se observa desde San Juan Alotenango, Guatemala

El pasado 03 de agosto, una intensa erupción del volcán de Fuego en Guatemala encendió las alarmas de las autoridades de protección civil del país, donde, durante las últimas horas provocó el resguardo de su población debido a la enorme columna de gas y ceniza que alcanzó hasta los siete mil metros sobre el nivel del mar en un fenómeno que oscureció el cielo y afectó directamente el espacio aéreo de los departamentos de Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Vulcanología (INSIVUMEH), el desastre natural requiere de recomendaciones urgentes que la población en general debe de seguir para extremar precauciones y cuidar su salud respiratoria, procurando quedarse en casa y estar preparados para una rápida movilización.

¿Qué parte de Guatemala está afectado por el volcán de Fuego?

Los reportes oficiales del Instituto de Vulcanología confirmaron que las emisiones del cráter se dispersaron a 120 kilómetros de distancia en dirección oeste y noroeste, en una nube de material volcánico que sí representa un riesgo para la calidad del aire de miles de guatemaltecos que habitan en las comunidades aledañas a las faldas del volcán de Fuego.

Según su mapa, las regiones afectadas son:



Quetzaltenango

Volcán Santiaguito

Retalhuleu

Solola

Suchitepequez

Chimaltenango

MAPA DE DISPERSIÓN DE CENIZA VOLCÁNICA, VOLCÁN DE FUEGO DEL 2026-08-04. 00:45 HORAS (HORA LOCAL) pic.twitter.com/ouQJpAJwWL — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 4, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades para protegerse del volcán de Fuego?

Debido a que, respirar partículas volcánicas provoca daños pulmonares graves y cuadros de alergia, las autoridades sugieren:



Evitar por completo cualquier ejercicio o actividad física intensa al aire libre

Proteger ojos, nariz y boca si es estrictamente necesario salir de casa

Mantenerse bien informado sobre la calidad del aire a través de canales institucionales

Con ello, te la caída de ceniza y la contaminación ambiental en la región, no te afectarán.

¿Qué hacer ante una posible evacuación por el volcán de Fuego?

Las autoridades señalaron que el peligro no solo está en la mala calidad del aire, también en las zonas aledañas al volcán, por ello pidieron no acercarse a barrancas ni permanecer en áreas de alto riesgo; asimismo, piden:



Tener preparada y a la mano la Mochila

Revisar y mantener activo el Plan Familiar de Respuesta

Aplicar de inmediato el principio de autoevacuación si la situación empeora

¿Dónde pedir auxilio durante esta crisis?

En medio de una emergencia de esta magnitud, cada minuto hace la diferencia para salvaguardar vidas; por ello las autoridades exhortan a la población a utilizar exclusivamente los números oficiales de las instituciones, como:



Bomberos voluntarios: 122

Bomberos municipales: 123

Bomberos departamentales: 1554

Cruz Roja: 125

PNC: 110 - 120

PROVIAL: 1520