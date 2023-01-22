¿Cuánto duran los festejos del Año Nuevo Chino 2023?

El Año Nuevo Chino es una de las festividades más importantes en para algunos países asiáticos, esta celebración también es conocida como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar; pero ¿cuánto duran los festejos?

La celebración por el Año Nuevo Chino dura alrededor de 15 días, los cuales este 2023 se comenzarán a contar a partir del 22 de enero, que es el día en que le dan la bienvenida al Año Nuevo Lunar y concluirá en febrero con el Festival de las Linternas.

El Año Nuevo Chino da la bienvenida a la felicidad, ayuda a demoler lo viejo y atraer lo nuevo. Para varios países asiáticos es una fecha cargada de supersticiones y creencias.

AÑO NUEVO CHINO

Comienza el Año Nuevo Chino, la festividad más importante del calendario chino, también conocida como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar.

Este año está regido por el Conejo de agua e inicia el 22 de enero de 2023. pic.twitter.com/BXmAJqQWuN — EL OJO - Noticias SIN LIMITES (@OjoLimites) January 21, 2023

Durante las dos semanas de la celebración del Año Nuevo Chino, las calles lucen decoradas, se realiza la Danza del León y la del Dragón, se dan regalos, hay desfiles, emblemas y fuegos artificiales.

Tradiciones para celebrar el Año Nuevo Chino 2023

Los preparativos del Año Nuevo Chino comienzan antes de la fecha, pues una de las tradiciones es que las personas deben limpiar sus casas.

Una vez que inició el Año Nuevo Chino no se puede barrer durante los días de celebración, se cree que si lo hacen, la suerte obtenida para el nuevo año es expulsada.

Los niños reciben sobres rojos con dinero en su interior, pero es muy importante que el sobre sea rojo, ya que es un color que asocian con la prosperidad y la buena fortuna.

Comenzamos la celebración del "Año Nuevo Chino 2023" en el #MNCM, con el #desfile de leones y dragones en la calle de Moneda.



📍Moneda 13, Centro Histórico, #CDMX.



Si todavía no nos acompañas, aún estas a tiempo de llegar a los #talleres y #presentaciones.



¡Te esperamos! pic.twitter.com/B1f8HIh3OZ — INAH Museo Nacional de las Culturas del Mundo (@MuseoCulturas) January 21, 2023

Otro de los rituales del Año Nuevo Chino es que las familias y comunidades queman petardos para marcar el inició del nuevo ciclo lunar y protegerse de los monstruos.

Las decoraciones para los festejos del Año Nuevo Chino también son tradicionales, ya que deben ser emblemas rojos con la frase “buena fortuna para el año nuevo”.

Realizar la Danza del León y el Dragón no puede faltar en los festejos del Año Nuevo Chino mientras se encienden petardo o fuegos artificiales para espantar a los malos espiritus y la mala suerte.

