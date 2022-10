Así ocurrió el tiroteo de Parkland perpetrado por Nikolas Cruz en 2018

El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz, de entonces 19 años de edad, cometió una de las masacres más mortíferas en la historia de Florida: el tiroteo de Parkland.

Ese día, poco antes de las 15:00 horas (tiempo local) Nikolas Cruz ingresó a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland Florida, Estados Unidos, con un arma de fuego estilo AR-15 calibre 23 y comenzó a disparar indiscriminadamente contra maestros y alumnos.

A Nikolas Cruz le tomó 10 minutos caminar por los pasillos de la escuela y disparar contra los estudiantes que alguna vez fueron sus compañeros, pues Cruz había sido alumno de la secundaria hasta que lo expulsaron por indisciplina.

La policía de Florida recibió una llamada de emergencia donde les reportaron la masacre que estaba ocurriendo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, la cual albergaba a tres mil estudiantes.

El fallo final contra Nikolas Cruz será emitido por la jueza Elizabeth Scherer el próximo 1 de noviembre; aunque debido a las leyes de Florida, ella no puede cambiar la sentencia recomendada por el jurado.https://t.co/dyubVhR7KO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el tiroteo de Parkland ya había ocurrido, dejando un saldo de 17 muertos entre alumnos y docentes.

Las autoridades detallaron que 12 personas murieron en el edificio de la secundaria, dos más en el pasillo, uno en la calle y otros dos en el hospital.

Tras cometer el tiroteo de Parkland, Nikolas Cruz huyó de la escena, pero fue capturado por la policía de Florida una hora después.

En 2021, Nikolas Cruz se declaró culpable del tiroteo de Parkland que causó la muerte de 17 personas, por lo que este13 de octubre el jurado recomendó sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Declaraciones de Nikolas Cruz tras tiroteo de Parkland

Durante las primeras declaraciones, Nikolas Cruz indicó que una noche antes del tiroteo una voz en su cabeza le dijo que lo hiciera, además no era la primera vez que escuchaba esa voz que le pedía que lastimara gente.

El año pasado, durante el juicio, Nikolas Cruz dijo sentirse arrepentido de lo que hizo y pidió perdón a los familiares de las víctimas del tiroteo de Parkland.

“Lamento mucho lo que hice, tengo que vivir con eso todos los días. Y si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que esté en mi poder para tratar de ayudar a los demás. Y estoy haciendo esto por ustedes. Y no me importa si me creen, yo los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días”.