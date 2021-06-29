Tormenta tropical “Danny” toca tierra en costas de California del Sur

La tormenta tropical "Danny" tocó tierra este lunes en el sureste de California del Sur, Estados Unidos, alrededor de las 20:00 horas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical "Danny" es la cuarta de esta temporada de huracanes en la cuenca atlántica.

Tropical Storm #Danny Advisory 2A: Danny Makes Landfall Just North of Hilton Head On Pritchards Island South Carolina. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 28, 2021

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A través de su boletín, el NHC detalló que el ojo de la tormenta tropical “Danny” se ubicó al norte de Hilton Head, en la isla Pritchards, en Carolina del Sur.

La tormenta tropical "Danny" presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h) y se mueve con dirección oeste noroeste a 26 km/h para mantener ese rumbo durante los siguientes dos días.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, la tormenta tropical "Danny" se moverá hacia dentro de Carolina del Sur y al este central de Georgia durante la noche del lunes y las primeras horas del martes.

Se espera que Tormenta tropical "Danny" se degrade a depresión tropical

El pronóstico del NHC indica que la tormenta tropical "Danny" perderá fuerza y se degradará a depresión tropical durante las próximas horas.

Sin embargo, la tormenta tropical “Danny” estaba a unos 95 kilómetros al sureste de Beaufort, en Carolina del Sur, y presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Here's a long radar loop of Tropical Storm #Danny from the Charleston and Wilmington radars and runs from 5:28 am to 10:54 pm on June 28, 2021. Danny was a weak and short-lived tropical storm; at its peak winds were 45 mph with a minimum pressure of 1009 millibars #ncwx #scwx pic.twitter.com/y9XD9IZywP — NWS Wilmington NC (@NWSWilmingtonNC) June 29, 2021

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La tormenta tropical "Danny" provocará inundaciones en algunos puntos de las costas de Carolina del Sur y de Georgia y habrá lluvias en estos dos estados y en el noreste de Alabama.

La combinación de la tormenta tropical “Danny” y la marea pueden elevar el nivel del mar y causar entradas de mar en algunas zonas de Carolina del Sur.

En tanto, la Conagua informó que la tormenta tropical “Danny” no tendrá efectos en México.

Esta tarde se formó la #TormentaTropical #Danny en el océano #Atlántico al sur-sureste de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos de Américo. No genera efectos en #México. Para más información del sistema ingresa a https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/UqjDFWO0TP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 28, 2021

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