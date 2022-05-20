VIDEO: Tornado en Alemania deja al menos 30 heridos

En Paderborn, Alemania, un tornado dejó severos daños en la ciudad, así como 30 personas heridas, 10 de ellas con lesiones de gravedad, informó un portavoz del gobierno local.

El tornado provocó que se desprendieran árboles y techos de casas en la ciudad ubicada al oeste de Alemania. Incluso, en algunos videos compartidos en redes sociales, se puede ver como salen volando diversos objetos.

Las autoridades de Alemania anunciaron que el transporte ferroviario suspendió el servicio debido a que sufrió algunas afectaciones por el tornado, por lo que pidieron a la ciudadanía permanecer en casa, ante el riesgo.

El servicio meteorológico de Alemania advirtió que el fenómeno podría desplazarse al oeste de Alemania por la noche, por lo que recomendaron permanecer alerta de las indicaciones de las autoridades.

Añadió que este viernes se registraron vientos de 130 kilómetros por hora en la ciudad alemana Paderborn.

Las autoridades meteorológicas de Alemania calificaron el tornado como “peligroso” para las regiones de su trayectoria.

Tornado causa destrozos en Estados Unidos

A principios de mayo, una ola de tornados azotó Oklahoma, lo que causó severos daños en varios condados.

Und hier noch ein Video aus Lippstadt (Quelle: T.Globig) /JM pic.twitter.com/eZ2mR5FU3g — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) May 20, 2022

Los daños captados por cámaras aéreas mostraron algunas estructuras completamente aplastadas y calles llenas de escombros en el centro de Seminole, a unas 50 millas al sureste de la ciudad de Oklahoma.

KOCO 5, afiliada de ABC, dijo que el subjefe del condado de Seminole, Matt Haley, declaró que derivado del tornado hubo informes de personas atrapadas debido a los daños antes de que los equipos lograran sacarlos. Sin que hubiera personas heridas.

Según poweroutage.us, más de 14 mil clientes se quedaron sin electricidad después de que las condiciones climáticas severas originadas por el tornado derribaran líneas eléctricas y árboles en todo el estado.

El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos dijo que los tornados eran parte de un pronóstico de un sistema de clima severo que amenazó partes del centro y suroeste de Oklahoma hacia el norte de Texa.