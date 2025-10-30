Rescatan a 40 niñas de la ‘Casa de las Mercedes’ en CDMX por presunto abuso infantil y trabajo forzado| Mientras Dormía

Horas después del operativo realizado en la 'Casa de las Mercedes', Mientras Usted Dormía, autoridades de la CDMX informaron que entre 35 y 40 menores de edad fueron trasladadas a otro albergue, tras denuncias por presunto abuso infantil y trabajo forzado dentro del recinto ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en conjunto con el Sistema DIF capitalino, quienes ingresaron al inmueble situado en Miguel E. Schultz 18, donde desde hace más de tres décadas funcionaba una casa de asistencia para niñas y adolescentes víctimas de violencia.

¿Qué pasó con las menores rescatadas de la 'Casa de las Mercedes' en CDMX?

De acuerdo con fuentes del DIF, las niñas y adolescentes fueron trasladadas a un albergue alterno en la colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco, donde permanecerán bajo resguardo y recibirán atención médica y psicológica. Durante la madrugada, el nuevo refugio se mantuvo resguardado por elementos de la policía capitalina, a fin de garantizar su seguridad mientras avanzan las investigaciones.

¿Por qué suspendieron el refugio la 'Casa de las Mercedes' en la colonia San Rafael?

Las autoridades confirmaron que el inmueble fue suspendido de toda actividad mientras se revisan las condiciones en las que operaba y la posible omisión de quienes lo administraban.

Aunque vecinos de la zona aseguraron no haber notado movimientos irregulares, la Fiscalía capitalina mantiene una carpeta de investigación activa para determinar responsabilidades.

En un comunicado, la institución informó su disposición a colaborar con las autoridades y reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

Robo en colonia Juárez: operativo sorpresa de autoridades

La madrugada de este jueves 30 de octubre estuvo marcada por distintos sucesos que mantuvieron en alerta a las autoridades y a la ciudadanía de la CDMX. Mientras se realizaba el traslado de entre 35 y 40 menores de la Casa de las Mercedes, en la colonia San Rafael, hacia un albergue en Viaducto Piedad, personal de seguridad capitalina atendió dos reportes que evidenciaron la actividad delictiva y los accidentes en la capital.

Elementos de la Marina Armada de México y de la Policía de Investigación realizaron un operativo en un estacionamiento de la calle Roma número 6, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La intervención surgió tras recibir un reporte sobre un vehículo con denuncia de robo que presuntamente estaba en el lugar. Los agentes inspeccionaron automóviles y motocicletas estacionados, asegurando la zona y verificando la procedencia de los vehículos, como parte de las acciones preventivas para la seguridad de los capitalinos.

Accidente vial en Iztacalco: camioneta de mensajería impacta poste

Al mismo tiempo, en la alcaldía Iztacalco, una camioneta de mensajería perdió el control y se estrelló contra un poste que sostenía una cámara del C5, en la lateral del Circuito Interior, cruce con calle Vainilla, colonia Granjas México. El impacto provocó daños significativos en la unidad y la estructura metálica.

Paramédicos atendieron al conductor, quien viajaba solo, y fue trasladado a un hospital cercano para valoración médica.

Estos sucesos se suman al operativo realizado en la Casa de las Mercedes, donde menores fueron trasladadas por presuntas situaciones de abuso infantil y trabajo forzado.

Las autoridades capitalinas mantienen resguardada la zona y exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones al transitar por estas alcaldías durante el día.