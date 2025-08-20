Tren Interurbano México-Toluca: Estacionamientos de ‘El Insurgente’ cobrarán a partir de HOY; ¿dónde?

A partir de este miércoles 20 de agosto, los estacionamientos de varias estaciones del Tren Interurbano México-Toluca comenzarán a cobrar servicio. ¿Quieres saber cómo afectará tu viaje y cuánto costará esta actualización en ‘El Insurgente'?

¿En qué estaciones se cobrará el estacionamiento?

Los cobros aplicarán en los estacionamientos de las estaciones Zinacantepec, Lerma y Metepec, con una tarifa de 25 pesos por vehículo, operando de 6:00 a 22:00 horas hasta nuevo aviso.

Esta medida busca reforzar la seguridad y comodidad de los usuarios que utilizan el Tren Interurbano México-Toluca, pues previamente estos espacios estaban siendo manejados por personas externas.

¿Cómo funciona el Tren Interurbano México-Toluca?

Este moderno sistema de transporte conecta la Ciudad de México con la Zona Metropolitana de Toluca, recorriendo 57.8 kilómetros y ofreciendo un viaje de apenas 37 minutos, muy por debajo de las dos horas que normalmente tomaría recorrer la misma distancia en carretera.

“El Insurgente” cuenta con siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio en la CDMX.

TAMBIÉN TE PUEDE IINTERESAR: “TE VOY A ROMPER EL HOCICO": GUARDIA DEL TREN INTERURBANO ENFRENTA A PASAJERO POR NO CEDER ASIENTO

¿Cuál es es costo por viajar en ‘El Insurgente?

Cada tren tiene capacidad para 719 pasajeros, con 326 asientos ergonómicos y espacios reservados para sillas de ruedas. Los trenes circulan con una frecuencia aproximada de 15 minutos, brindando seguridad y eficiencia para quienes viajan diariamente.

Los usuarios pueden acceder mediante su tarjeta de Movilidad Integrada o comprando el boleto en los módulos de las estaciones.

El cobro en los estacionamientos será complementario al precio del boleto, que varía según la estación de origen y destino. Por ejemplo, trasladarse desde Santa Fe a cualquiera de las cuatro estaciones del Edomex cuesta 60 pesos, mientras que viajar desde cualquier estación del Edomex hacia Santa Fe tiene un costo de 45 pesos, y moverse entre estaciones del Edomex es 15 pesos.

Con esta actualización, el Tren Interurbano México-Toluca busca mejorar la experiencia de viaje, asegurando mayor seguridad y orden en los espacios de estacionamiento, al tiempo que mantiene un servicio rápido, cómodo y accesible para los usuarios de la capital y el Estado de México.