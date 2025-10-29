Esto costará el viaje completo del Tren “El Insurgente” de Toluca a Observatorio

¡Atención, mexiquenses! El Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente" tiene fecha para iniciar su operación completa: la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a finales de enero de 2026 comenzará a funcionar la ruta que unirá Toluca y Observatorio en tan solo 40 minutos y aquí te contamos cuánto costará el tramo completo.

La obra, con 58 kilómetros de vía, beneficiará a más de 5 millones de personas, representando un ahorro de hasta 90 minutos en el traslado entre el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

La presidenta @Claudiashein supervisa el tren “El Insurgente” que corre de Ciudad de México a Toluca, Estado de México.



La Cuarta Transformación recupera los trenes de pasajeros para comunicar todo el país.https://t.co/kbdFrVDkrm pic.twitter.com/XLe4HWjeFs — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2025

Costo del recorrido completo y tarifas por tramo en el tren "El Insurgente"

El costo del viaje completo en "El Insurgente", desde Zinacantepec hasta la nueva terminal en Observatorio, ya fue revelado. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Público (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, ha señalado que la tarifa completa será de 90 pesos, lo que resulta más económico que el costo promedio del autobús en la misma ruta, que es de 112 pesos.

¡Pero, ojo! Porque la tarifa se determinará en función de la distancia recorrida:



Viajes Cortos (dentro del Edomex): Los trayectos cortos entre cualquiera de las estaciones del Estado de México (como Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec o Lerma) se mantendrán en 15 pesos .

. Viaje Completo (Zinacantepec a Observatorio): El costo total será de 90 pesos.

La presidenta confirmó que la obra civil y electromecánica concluirá a tiempo para comenzar una fase de pruebas de tres meses. Posteriormente, en enero de 2026, la apertura del tramo a Observatorio sumará nuevas estaciones, lo que elevará la capacidad del Tren Interurbano de 59 mil pasajeros diarios a 240 mil.

El Tren "El Insurgente" se integrará al sistema de Movilidad Integrada de la capital, permitiendo el acceso mediante la Tarjeta de Movilidad y el horario será de 6 de la mañana a 11 de la noche. El gobierno espera una alta demanda, por lo que aseguraron que habrá trenes con alta frecuencia.