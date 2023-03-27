“Súbete al tren": Layda Sansores presenta canción oficial del Tren Maya

El Tren Maya ya cuenta con la canción oficial, pues durante la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encontró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien presentó el himno del megaproyecto del presidente.

La gobernadora proyectó un video donde se pudo escuchar la canción oficial del Tren Maya, la cual tiene frases como: "Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleve hasta el mar. Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar".

Layda Sansores dio algunas palabras en maya y aseguró que el pueblo de México ama al presidente AMLO. "El más mejor presidente de México, como dicen los mayas. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en la mañanera", dijo.

#EnLaMañanera | "Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleve hasta el mar", @LaydaSansores presenta la canción oficial del Tren Maya... ¡En serio! 🚈#TrenMaya pic.twitter.com/M6iV9xAXWj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

Layda Sansores habla sobre el tramo 7 del Tren Maya

Layda Sansores mencionó algunos avances que hay en el Tramo 7 del Tren Maya. En dos días se organizó un equipo para poder salvar los vestigios arqueológicos de dicho tramo. "El avance ha sido importantísimo, y vamos a terminar a tiempo, tendremos tren", aseveró.

La gobernadora de Campeche se refirió al Tren Maya como "caballo de fuego". "Hermano Andrés, este corcel metálico que solo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir, traerá desarrollo a nuestra tierra, rescataremos nuestra lengua maya y nuestra cultura ancestral donde se conservan las pisadas de nuestro pueblo", leyó.

"Ese caballo de fuego, con su coraza metálica, veloz y extraordinario, a quien trasplantaste tu alma, querido Pdte. Andrés Manuel traspasará la brecha del progreso sin fronteras para que al fin llegue la justicia al Sur-Sureste", fueron las palabras de Layda Sansores a través de un tuit.

AMLO asegura que fecha de inauguración del Tren Maya es inamovible

Por su parte, AMLO aseguró que los avances del Tren Maya van bien y tienen supuesto inaugurar en diciembre de este año. Durante una reunión en Mérida, Yucatán, AMLO aseguró que la fecha de inauguración del Tren Maya es inamovible. Cabe destacar que esta mega obra comenzará su operación en diciembre de este 2023.

