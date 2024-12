In het Belgische Veldegem kwam een ​​passagiersbus kort na pech op een spoorwegovergang in botsing met een trein.

Passagiers in de bus werden vlak voor de crash geëvacueerd en niemand raakte ernstig gewond.



BASRİ DOĞAN | BRUSSEL pic.twitter.com/CaliGiSPIa