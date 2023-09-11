Tren se descarrila en Perú y deja un muerto; se dirigían a Machu Picchu

Las autoridades de Perú dieron a conocer el derrumbe de una vía férrea que provocó el descarrilamiento de un tren de la ruta Cusco-Ollantaytambo-Machu Picchu, lo que provocó la muerte de una persona y dos más resultaron heridas.

De acuerdo con los informes, las dos personas con lesiones fueron trasladas a los hospitales más cercanos; sin embargo, se desconoce el estado de salud y la gravedad de las lesiones, aunque se espera que en las próximas horas ofrezcan detalles.

¿Qué dijo la compañía de trenes tras el incidente en Machu Picchu?

Tras el incidente el servicio de trenes quedó suspendido durante la mayor parte del día en lo que removían los escombros, más tarde la compañía ferroviaria PeruRail dio a conocer que el tren se “despistó” cuando recorrían una parte de la ruta que tenía como destino final Machu Picchu.

"De acuerdo a lo dispuesto por el concesionario, todos nuestros servicios de tren y el servicio bimodal se encuentran suspendidos hasta el mediodía de hoy. Los cambios en la operación serán comunicados", indicó PeruRail.

Esto dijo la empresa ferroviaria.

¿Por qué se descarriló el tren en Perú?

Alrededor de las 2:30 el tren sufrió un accidente tras el registro de un deslizamiento de tierra en el kilómetro 80 de la vía suroriental, por el momento mantienen labores de mantenimiento para que pueda volver a funcionar, pues dicha ruta es el principal acceso para los turistas que buscan llegar a Machu Picchu.

Las autoridades brindaron números de información para todos los pasajeros que requieran asistencia, esto en caso de presentar algún malestar físico por el incidente, al tiempo que expresaron sus condolencias por la familia del jefe de tren, la víctima mortal.

"Este hecho llena profundamente de tristeza a toda nuestra empresa y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia de nuestro compañero, a quienes estaremos acompañando y asistiendo en estos momentos de dolor", dice el comunicado de la empresa ferroviaria.