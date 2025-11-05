VIDEO: ¡Jugo al instante! Tráiler con peras protagoniza choque con tren en Países Bajos

En un cruce ferroviario seguro en Meteren, Países Bajos, un tráiler cargado de peras quedó atrapado cuando las barreras de seguridad bajaron mientras intentaba cruzar la vía. El conductor retrocedió y se detuvo en medio de las barreras, lo que provocó que un tren que se acercaba a gran velocidad tuviera un choque contra el remolque del camión y la carga voló para terminar en el suelo.

Viral en Países Bajos: El dramático video del choque de un tren contra un tráiler cargado de peras

La grabación, difundida por la empresa ProRail, muestra toda la secuencia del accidente, sucedido el 30 de octubre de 2025, y que dejó cinco personas con lesiones leves.

La escena evidencia cómo el peligro se incrementó al pasar el tiempo y sirve como un llamado urgente a la precaución en cruces de trenes. ProRail compartió el video en sus redes sociales con el fin de crear conciencia y mejorar el comportamiento de los conductores.

Lección de seguridad ferroviaria: La regla vital de ProRail si quedas atrapado en un cruce de tren

ProRail enfatizó la importancia de la seguridad: “Es mejor dañar una barrera que poner en peligro una vida. Si te quedas atascado entre las barreras: pasa.”, mencionó la compañía.

La empresa ferroviaria destacó que las barreras en los cruces de tren están diseñadas para romperse y no detener a los vehículos, por lo cual hacen la recomendación de, en caso de quedarse atrapados, romperlas y salir a una zona segura.

Riesgos para vehículos pesados: Recomendaciones clave para cruzar la vía sin poner vidas en peligro

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles aconseja reducir velocidad al acercarse a cruces, hacer alto total y guardar distancia mínima de 5 metros, mantenerse atento apagando dispositivos que distraen y cruzar únicamente cuando las barreras estén levantadas y no haya señales de tren.

Otras recomendaciones para conductores de vehículos pesados en cruces ferroviarios emitidas por ProRail son: