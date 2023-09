Mercado en donde se compra y vende sin dinero gracias al “trueque” en Santiago Tianguistengo, Edomex

Un mercado en donde se vende y compra de todo pero no se aceptan monedas ni billetes, solo se acepta el “trueque”. Y es que como dice la canción, pero en vez de la vida… aquí “el dinero no vale nada”.

La comerciante Apolonia Cárdenas cuenta que “No aquí no manejamos dinero aquí, por ejemplo, como ahorita, dame 10 palos de cilantro, dame una col, una lechuga. ¿Cuántos palos? 15 palos, 20 palos, aquí manejamos pura leña no manejamos dinero”.

En efecto, leña de madera en lugar de dinero en efectivo, tal cual lo cuenta Catalina Galindo, comerciante del Estado de México: “Yo cambio, por ejemplo, nopalitos guisados, preparados, queso, aguacates, cilantro, papálo”.

Cabe señalar que el trueque es la forma más antigua del comercio. Una práctica milenaria que aún en nuestros días sigue vigente tal y como lo hacen en Santiago Tianguistenco, localidad del Estado de México. En su nombre “lleva la penitencia”,ya que Tianguistenco proviene de Tianquistli que en Náhuatl significa “en la orilla del marcado”.

Más se 500 personas principalmente Tlahuicas y Otomíes enseñan el trueque en el Edomex

Cristina García, quien es comerciante, cuenta que: “Un palito equivale a un peso; serían 1000 palitos por la bici. Por la televisión, ¿por ejemplo? Por la televisión cuesta 100 pesos, serían 100 palitos. ¿En cuanto a ropa, un par de zapatos? Por ejemplo, una playerita pues cuesta cinco pesos, serían cinco palitos, por ejemplo un par de zapatos, lo estamos dando a 20 pesos, son 20 palitos. Ajá, eso es el trueque”.

Por otra parte, Artemia Quiroz, quien también se dedica al comercio dice que: “La longaniza, 200 palos el kilo LIGAR el kilo de hígado 50, 40, le digo que ya dependiendo la madera”. Esta práctica es aprovechada no solo por lugareños, sino por gente que llega de otros lugares como Verónica y su familia que llegaron con una camioneta de pan pero que gracias al trueque, se van cargados de leña. La comerciante Verónica Godoy dice que: “Es pan por leña, pan por estee... pues sí, por palito de leña”.

Más de 500 personas de comunidades Nahuas, Tlahuicas y Otomíes que enseñan el trueque de generación en generación. “Yo empecé a venir de 11 años aquí y llevo 77”, dice Napoleón Plácido, comerciante en Santiago Tianguistenco. Por su parte, Apolonia Cárdenas dice que “este mercado del trueque ya es muy antiguo. se imagina yo tengo ya 69 años y mis papás venían”. Santiago Tianguistenco, el tianguis de los martes, el de los canjes, del intercambio, del trueque en nuestros días.

¿En dónde se encuentra Santiago Tianguistengo?

Santiago Tianguistengo de Galeana es una población del Estado de México, se localiza en la región suroriental o del valle de Toluca, en el centro de México.