Suspenden programa de Jimmy Kimmel por comentario sobre Charlie Kirk

La cadena ABC suspendió indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel luego de haber hecho un comentario sobre el asesinato del activista político Charlie Kirk, reportó el diario El País.

Charlie Kirk fue atacado a balazos durante un evento en una universidad pública en Utah, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2025. A pesar de haber sido trasladado a un hospital, falleció debido a sus lesiones.

El presidente Donald Trump consideró a Kirk como una persona fundamental para su campaña presidencial de 2024 entre los votantes jóvenes.

¿Qué se sabe del asesinato de Charlie Kirk?

El activista estaba en un evento al cual fue invitado por un grupo de estudiantes, pero de pronto se escuchó un disparo desde un edificio del campus ubicado a 182 metros de donde estaba sentado Kirk, quien fue atacado cuando estaba por hablar sobre la violencia con armas de fuego.

Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), publicó en su cuenta de X: “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”.

Tras la agresión, el presidente Donald Trump, pidió orar por la salud de Charlie Kirk. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, expresó en Truth Social, sin embargo, horas más tarde, confirmó que Charlie Kirk murió.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, externó.

Información en desarrollo...

