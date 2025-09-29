Nuevo golpe al CJNG: DEA le decomisa fentanilo y detiene a más de 600 personas

Hoy lunes 29 de septiembre de 2025, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de una operación intensiva de una semana dedicada a desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos desde febrero.

Este cártel es señalado como responsable de la distribución masiva de drogas letales como fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína en territorio estadounidense, causando adicciones, sobredosis y violencia.

Esto decomisó la DEA al CJNG

Durante los cinco días del 22 al 26 de septiembre, agentes de la DEA en 23 divisiones nacionales y siete regiones internacionales coordinaron acciones que lograron arrestar a 670 personas relacionadas con el CJNG.

Además, incautaron más de 92 kilogramos de fentanilo en polvo, más de un millón de pastillas, seis toneladas de metanfetamina, 22 toneladas de cocaína y 33 kilogramos de heroína, detalló la dependencia en un comunicado.

Las autoridades estadounidenses también confiscaron casi 30 millones de dólares en activos, 18 millones en efectivo y 244 armas. Estas acciones representan un golpe significativo a la capacidad operativa del cártel.

“Monstruo de seis cabezas": La DEA revela qué territorios controla CJNG, Cártel de Sinaloa y otros en México

La DEA redobla esfuerzos para capturar a “El Mencho”

Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que el cártel será tratado como una organización terrorista en todos sus niveles, desde la alta dirección hasta sus redes de distribución.

La DEA continúa enfocada en la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y cofundador del CJNG, por quien ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. “Cada arresto, cada incautación y cada dólar recuperado representa vidas salvadas y comunidades protegidas”, destacó Cole.

#DEA Targets CJNG Operations, Seizing a Million Counterfeit Pills and 77,000 Kilograms of their Drugs in Five Days



Learn more:https://t.co/FcAxkvOMtt pic.twitter.com/sZ9mWookaB — DEA HQ (@DEAHQ) September 29, 2025

No es el primer operativo de la DEA contra el CJNG

En los últimos días, agencias estadounidenses han informado de operativos contra el CJNG. Apenas el 23 de septiembre de 2025, la misma DEA informó el decomiso de más de 450 kilogramos de metanfetamina en Georgia, así como la detención de cinco personas presuntamente ligadas a este grupo delictivo.

Además, la misma dependencia elaboró un mapa que muestra dónde es que el CJNG tiene mayor poderío. La DEA señala que al menos 20 entidades de México hay una presencia significativa del cártel.