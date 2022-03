“Sé por lo que pasa Ucrania” asegura sobreviviente al Holocausto judío

Judith Spielberger asegura que la historia se repite, es sobreviviente al Holocausto judío y afirma que entiende en carne propia por lo que está pasando Ucrania tras la invasión de Rusia.

Tenía 16 años cuando se encontró en uno de los dos primeros transportes de mujeres a un campo de concentración nazi en Auschwitz el 26 de marzo de 1942.

Ahora, con 96 años y con el nombre de casada, Mittelman, dice, “la historia se repite”.

Judith Spielberg / Sobreviviente del Holocausto:

Me lastima. Por supuesto, me duele, porque hay muchos judíos en Ucrania. Me lastima. Sé por lo que pasan estas personas. Y eso nunca, nunca debería suceder. Nunca. Pero la historia se repite. Sabes, desearía que Putin lo detuviera, nunca iría.

Desde su el departamento de su casa de retiro en Monsey, Nueva York, aseguró que este tipo de situaciones jamás deberían suceder.





Spielberger creció en Lemešany, un pueblo de Eslovaquia.

Su padre murió cuando ella tenía diez años y su madre, para llegar a fin de mes, la envió a Prešov a trabajar como niñera.

Un día, un hombre le preguntó su nombre y le dijo que se reuniera con otras niñas en un campo de una escuela cercana.

A partir de ahí, se le pidió que subiera a un vagón de ganado para un viaje largo y agotador, primero a Poprad y luego a Auschwitz.



“Sé por lo que pasan en Ucrania” asegura sobreviviente al Holocausto judío.

“Se por lo que pasan en Ucrania”, asegura sobreviviente al Holocausto judío

El primer transporte de 999 prisioneras; “criminales” y “asociales”, llegó a Auschwitz desde el campo de concentración de Ravensbrueck.

Spielberger Mittelman fue parte del segundo transporte de 999 mujeres judías.

Fue el primer transporte registrado a Auschwitz por la Oficina Principal de Seguridad del Reich (RSHA) como parte de la “solución final de la cuestión judía”.

Las mujeres vivían en las diez cuadras del campamento, separadas del resto de los edificios, según documentos históricos.

“Tenía tanta hambre que vi un pájaro vivo, y fui, tuve muchas agallas, porque nací en un país, ya sabes, estuve trabajando, ya sabes, toda mi vida, y me quedé sin él, cuando el SS no vio, tomé el pájaro y me lo quise comer. Pero vi que tenía plumas y todo, y dije: “Oh, no puedo comerlo. No puedo comerme este pájaro”, dijo Spielberger Mittelman, sobreviviente al Holocausto judío, hablando unos días después del 80 aniversario de su transporte al campamento.

Ella dijo que su fe la ayudó a sobrevivir lo peor en Auschwitz.

“Soy una mujer religiosa”, dijo Spielberger Mittelman. “Siempre he dicho que Dios, como dicen en inglés, un ángel siempre estuvo conmigo”.

Después del pase de lista matutino del 6 de agosto de 1942, los nazis llevaron a las prisioneras a la cercana Birkenau.

La división de mujeres en Birkenau existió hasta el día en que el campo fue evacuado en enero de 1945.

En la mañana del 18 de enero de 1945, los guardias de las SS iniciaron la “Marcha de la Muerte”, escoltando personas en columnas, 500 mujeres y niños cada una, fuera del campo a intervalos cortos, un total de 5 mil 345 prisioneros.

Más de 4 mil 500 mujeres y niños quedaron en el campamento.

Después de la guerra, Spielberger se casó con el hermano de su compañera de campamento Leah Mittelman Rottenstein, Joseph Herman Mittelman.

Vinieron a los Estados Unidos a través del patrocinio de un familiar y tuvieron tres hijas juntos.

Ahora, Spielberger Mittelman disfruta de la compañía de sus muchos tataranietos.