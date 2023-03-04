Últimas noticias de hoy: Checo saldrá segundo; Perú nombra nuevo cónsul

Este sábado 04 de marzo de 2023, Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy en México y el mundo, entre las que destaca la clasificación del Gran Premio de Bahréin, primero de la temporada 2023 de la Fórmula 1; así como el nombramiento del nuevo cónsul de Perú en México tras de la salida del embajador.



Checo Pérez saldrá segundo en el GP de Bahréin; Max Verstappen se lleva la Pole

Este sábado 04 de marzo, se disputó la clasificación del GP de Bahréin de la Fórmula 1, en la que Max Verstappen consiguió su primera Pole de la temporada 2023, la número 21 de su carrera. En segundo lugar, largará su compañero de equipo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez. Mientras que Leclerc, Sainz y Alonoso, ocuparán la posición 3, 4 y 5, respectivamente.

Las posiciones de la tabla quedaron así:

Últimas noticias de hoy: Así quedó la tabla de clasificación en el Gran Premio de Bahréin, primera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1.|Twitter Fórmula 1

Perú nombra nuevo cónsul en México

Este sábado se dio a conocer que Carlos Jesús Rossi Covarrubias será el nuevo cónsul general de la Ciudad de México, así lo informó el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Ello luego de la salida del embajador peruano por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.



¡Adiós soldado Ryan! Murió Tom Sizemore a los 61 años de edad

Desde 'Salvando al soldado Ryan' hasta 'Nacido el 4 de Julio', el pasado viernes 3 de marzo, murió Tom Sizemore. Había permanecido internado en el hospital de Burbank, ubicado en Los Ángeles tras presentar problemas de salud.



Astronauta mexicana Katya Echazarreta ya tiene su propia Barbie

¡Orgullo mexicano! Siguen los logros para Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio; ahora es homenajeada con su propia Barbie.



Ebrard anuncia que México e India colaborarán en vacunas, agua y litio

El canciller Marcelo Ebrard anunció que México e India firmaron un convenio para financiar el desarrollo en materia hidráulica, en vacunas y electromovilidad.



Capturan a Iván "N", el novio de Carolina Islas, por su desaparición

En el estado de Querétaro, agentes de investigación localizaron y detuvieron a Iván “N”, quien acompañaba a Carolina Islas la última vez que fue vista con vida.



Detienen a Karla “N”, presunta implicada en homicidio de los hermanos Tirado

Van ocho personas detenidas por su posible responsabilidad en los hechos, del asesinato de los hermanos Tirado, el triple homicidio de la colonia Roma en CDMX



Agencia Espacial Europea quiere darle su propio huso horario a la Luna

La Agencia Espacial Europea busca crear un huso horario único para la Luna para que todos los países tengan la misma hora de referencia en el espacio.



Activan alerta amarilla por calor en 8 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por calor en CDMX; mañana se esperan temperaturas de hasta 30 grados.