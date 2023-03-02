Últimas noticias de hoy: ONU asegura que Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad

Este jueves 2 de marzo de 2023, Fuerza Informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy tanto de México, como del mundo; entre las que destaca el reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual denuncia que la dictadura de Nicaragua ha efectuado crímenes de lesa humanidad en dicha nación.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la mañanera de hoy un plan para combatir la inflación en Latinoamérica, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a combatir el tráfico de fentanilo y armas de fuego. Consulta toda la información a continuación.



ONU acusa a dictadura de Nicaragua

La ONU presentó un informe elaborado por expertos en derechos humanos, en el cual acusan que la dictadura de Nicaragua ha realizado crímenes de lesa humanidad “de manera generalizada” contra la población por motivos políticos, así lo informó Jan Simon, experto independiente.



AMLO anuncia plan antiinflacionario con países de América Latina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la realización de un plan contra la inflación con diversas naciones de Latinoamérica. En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario detalló que ayer realizó llamadas con los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba y Argentina, con el fin de reducir los precios de alimentos en la región.



Ebrard llama al G20 a combatir el tráfico de armas y fentanilo

En una reunión de cancilleres del Grupo de las 20 economías más relevantes del globo, (G20), Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, llamó a luchar contra el tráfico ilegal de armas de fuego, así como un realizar una combate contra las drogas ilícitas como el fentanilo, para lo cual se requiere de la cooperación internacional.

Oposición se alista para impugnar ante SCJN el Plan B electoral

Líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguran que darán la batalla legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la inconstitucionalidad de la reforma electoral, popularmente conocida como Plan B, publicado este jueves 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

Asesinan a ex alcalde de Tetela del Volcán y a dos colaboradores

El cuerpo sin vida de Israel González Pérez, antiguo alcalde del municipio de Tetela del Volcán, Morelos fue hallado junto a los cadáveres de dos personas más en el interior de un vehículo en la colonia Hermenegildo Galeana, en el municipio morelense de Cuautla.

Las autoridades aseguran que no cuentan con registros de amenazas previas contra González Pérez. Abundaron que la identidad de las dos personas que murieron con el ex alcalde es desconocida, aunque presumen que podrían ser sus colaboradores.