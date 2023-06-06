Últimas noticias de hoy: AMLO explica reunión con sus “corcholatas”

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy lunes 06 de junio de 2023 en México y el mundo. El recorrido por la información comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la razón para sostener una reunión con sus “corcholatas”.

Mientras que en el estado de Tamaulipas, cientos de personas migrantes dieron un portazo en el Puente Nuevo Internacional de Matamoros para ingresar a Estados Unidos. Además, en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández quedó absuelta del delito de lavado de dinero.

AMLO da la razón del encuentro con corcholatas en el Centro Histórico

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó esta mañana el motivo para sostener una reunión con personalidades de la política que han sido identificados como aspirantes a la candidatura presidencial abanderados por Morena. En su conferencia matutina de hoy 06 de junio de 2023, el mandatario señaló que el motivo para encontrarse con sus corcholatas anoche en un restaurante del Centro Histórico fue para celebrar el triunfo de Delfina Gómez, quien es virtual ganadora de la gubernatura del Estado de México.

¡Portazo! Migrantes entran a EU por puente internacional de Tamaulipas

Cientos de personas migrantes realizaron un motín durante la noche de este lunes 5 de junio de 2023 para tratar de ingresar al Puente Nuevo Internacional en Matamoros, Tamaulipas, con el fin de intentar entrar a la fuerza a Brownsville, Texas, Estados Unidos. Las autoridades migratorias y de Texas hicieron un operativo de seguridad para expulsar a dichos individuos.

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina absuelta de lavado de dinero

Cristina Fernández de Kichner, expresidente de Argentina, quedó absuelta del cargo de lavado de dinero, del cual era acusada desde hace siete años. El juez federal Sebastián Casanello finalizó el proceso judicial, mientras que la exmandataria acusó que es víctima de persecución política.

Regresa a Amarillo Fase 2 el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl, hoy 6 de junio

El Comité Científico Asesor para la actividad del Volcán Popocatépetl emitió la recomendación de bajar al Semáforo de Alerta del coloso a Amarillo Fase 2, debido a la baja en la actividad. Cabe recordar que fue el 21 de mayo de 2023, cuando el Centro Nacional de Prevención de Desastres elevó la alerta a Amarillo Fase 3, debido a la intensa actividad del volcán.

VIDEO: Hombre golpea a mujer policía durante operativo en Puebla

Un sujeto agredió a golpes a una mujer policía en San Andrés Cholula, Puebla. El agresor, en aparente estado de ebriedad, se negó a bajar del automóvil que conducía y forcejeó con las oficiales para no subir a la patrulla. El hombre logró librarse de los agentes y comenzó a dar de golpes en el rostro de la oficial.

Estados Unidos promete mayor esfuerzo contra sobredosis de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a redoblar esfuerzos para combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Durante una cumbre en la Casa Blanca realizada este 06 de junio de 2023, la Unión Americana realizó un compromiso para guiar sus esfuerzos contra quienes comercialicen estos opioides.