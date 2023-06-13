Últimas noticias de hoy: Alicia Bárcena será nueva titular de SRE, revela AMLO

Este martes 13 de junio de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante comienza en la República Mexicana, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya reveló el nombre de la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mientras que en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump comparecerá ante un tribunal por los cargos relacionados por llevarse documentos clasificados a su residencia en Florida. Además, en el estado de Tlaxcala, un hombre es atendido por rabia después de ser mordido por un murciélago.

AMLO designa a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras salida de Marcelo Ebrard

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló el nombre de la persona que relevará a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En su conferencia de prensa matutina de este 13 de junio de 2023, el titular del Ejecutivo federal señaló que Carmen Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, será la encargada de despacho de la cancillería por un plazo de 10 días, tras el cual Alicia Bárcena Ibarra, embajadora mexicana en Chile, tomará las riendas de la SRE.

Trump comparecerá ante tribunal en Miami por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece este martes ante un tribunal federal en Miami que le imputará 37 cargos por trasladar desde la Casa Blanca, sin autorización, cientos de cajas con documentos clasificados a su residencia personal en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

En Tlaxcala hombre se contagia de rabia por mordida de murciélago

Un hombre resultó mordido en el abdomen por un murciélago mientras limpiaba una bodega en el municipio de Españita, en Tlaxcala, por lo cual es atendido por rabia. El suceso ocurrió el pasado miércoles 7 de junio y es el primer caso de esta enfermedad desde el año 2005.

Alcaldesa de Tijuana se muda a cuartel militar, tras recibir amenazas

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, Baja California, vivirá en un cuartel militar tras sobrevivir a un atentado el pasado 17 de mayo. La mandataria local señaló que el cambio de residencia no es una decisión suya, sino una sugerencia de la Guardia Nacional para cuidar de su seguridad.

La alcaldesa de #Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero Ramírez se muda a vivir a un cuartel militar luego de haber recibido #amenazas de criminales.https://t.co/OYVPai9Aeb pic.twitter.com/B1V292udo1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

Monreal pide licencia al Senado para participar en encuesta interna de Morena para elecciones 2024

Ricardo Monreal, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó licencia al cargo para participar en la encuesta interna del partido, en la que se definirá al candidato que buscará suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones del 2024.

SEP cambia horarios de clases presenciales por tercera onda de calor

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cambios en el horario escolar de los estudiantes de algunos estados del país, debido a la tercera onda de calor. Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Durango son algunas de las entidades que han modificado los horarios de entrada y salida de los alumnos.

¡Va la oposición! Ruiz Massieu afirma sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones 2024

Claudia Ruiz Massieu, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha destapado y asegura está lista para ocupar la silla presidencial. En una publicación en redes sociales, la también exsecretaria de Turismo anunció sus intenciones de llegar al cargo de presidenta de México en 2024.



Morena revela a su nuevo coordinador parlamentario en el Senado; sustituirá a Ricardo Monreal

La tarde del martes 13 de junio, Ricardo Monreal, anunció que 53 senadores y senadores del Morena aprobaron los relevos para tomar la coordinación del Grupo Parlamentario; Eduardo Ramírez será el encargado y César Cravioto formará parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



Yeidckol Polevnsky pide licencia para entrar a la competencia a la candidatura presidencial por Morena

Yeidckol Polevnsky se une a los aspirantes de Morena por la candidatura presidencial y se convierte en la segunda mujer buscar la candidatura; se une al grupo de contendientes conformado por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.