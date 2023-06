Alcaldesa de Tijuana se muda a cuartel militar, tras recibir amenazas

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que luego del atentado que sufrió su escolta personal el pasado 17 de mayo, se mudará al cuartel militar de la demarcación, a sugerencia de la Guardia Nacional, información que fue confirmada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La alcadesa aseguró, en su momento, que “no fue una decisión (mía)... porque no cualquiera se puede ir a vivir al cuartel, fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional en razón de mi seguridad”.

La presidenta municipal ofreció una conferencia en la que presentó algunos resultados de Seguridad Pública en el municipio y reconoció que Tijuana sigue en los primeros cinco lugares de ciudades más violentas en todo el país.

“Tijuana está en el nada honroso quinto lugar de la ciudad más violenta, estábamos en el primer lugar, no es nada honroso pero hemos trabajado”, refirió.

AMLO confirma que alcaldesa de Tijuana vivirá en cuartel militar

Este martes, en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) confirmó que habrá protección para la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ya que ha ecibido amenazas de grupos delincuenciales y por lo que desde ayer lunes 12 de junio empezó a vivir en un cuartel militar de la región.

“Se le está protegiendo, ya desde hace como 15 días, porque sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla, se habló con ella y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo”, dijo esta mañana AMLO.

Confirmó que la decisión se tomó luego de que hubo amenazas no solo contra la alcaldesa de Tujuana, sino también contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y contra el exgobernador y senador Jaime Bonilla, del Partido del Trabajo.

Dijo que se desconoce cuánto tiempo estará en el cuartel militar; “vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión, la opinión de ella”.

#EnLaMañanera | Se confirma que Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de #Tijuana Baja California, quien vivirá en cuartel militar del 28 Batallón de Infantería ha recibido amenazas de crimen organizado junto con otras autoridades de Baja California pic.twitter.com/7h8CKThKKA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

Reacciones a la protección de alcaldesa de Tijuana

Luego de las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Cabellero, sobre su cambio de residencia al cuartel militar, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano, refirió que no caben dos millones de tijuanenses en el cuartel.

“Imaginemos al resto de los tijuanenses que no solamente vivimos en una ciudad tan insegura, sino que estamos vulnerables porque no tenemos la protección que ella tiene, me parece irresponsable esa declaración, y particularmente es que la reacción natural de los tijuanenses, pues en el cuartel no cabemos dos millones de personas, ella que tiene acceso a esa protección, que la goce, los demás no tenemos esa protección”, dijo.

Por su parte la ciudadanía también reaccionó a lo declarado por la alcaldesa, acerca de resguardar a quien vela por la seguridad de todos los tijuanenses.

Cabe mencionar que este lunes 12 de junio, estuvo marcado por los hechos violentos.

Estas declaraciones se han dado justo en el marco de un día donde se han registrado al menos siete muertes relacionadas con hechos de violencia y esa es la realidad que viven día a día los ciudadanos de Tijuana.