Aduanas serán administradas por Sedena, informa AMLO: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy viernes 14 de abril de 2023 en México y el mundo. La información comienza con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administrará las aduanas del norte de México.

En Estados Unidos, sigue el encuentro de autoridades mexicanas y norteamericanas para reforzar el combate al tráfico de fentanilo, así como a los cárteles de la droga y sus cadenas de suministro. También, el hombre avanza en su intento por hallar vida fuera de la Tierra; sonda espacial ya va rumbo a Júpiter.

Sedena controlará todas las aduanas fronterizas, adelanta AMLO

Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador aclaró que se tomó la decisión de que la Sedena controle completamente las aduanas fronterizas para evitar actos de corrupción en las instalaciones.

Durante la conferencia matutina, el presidente @lopezobrador_ aclaró que se tomó la decisión de que la @SEDENAmx controle completamente las #aduanas fronterizas.https://t.co/2POGTjIUp6 pic.twitter.com/voXb2hJUg6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2023

México y EU acuerdan reforzar combate a fentanilo y tráfico de armas

Mexico y Estados Unidos pactaron, en una reunión donde estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, actuar contra el tráfico de armas y de fentanilo.

Juice, sonda espacial europea ya va rumbo a Júpiter y sus lunas heladas

La sonda europea Juice fue lanzada con éxito desde el puerto espacial de Kurú en Guayana Francesa, va rumbo a Júpiter y a sus lunas heladas en busca de agua.