AMLO destaca fuerza del peso mexicano frente al dólar: Últimas noticias de hoy

Este viernes 14 de julio de 2023, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó la fuerza del peso mexicano frente al dólar estadounidense en la mañanera de hoy; por otro lado, la agencia espacial de la India lanzó un cohete que intentará aterrizar una nave espacial en el polo sur de la Luna. Consulta estas y las últimas noticias de hoy aquí en Fuerza Informativa Azteca.



AMLO destaca el crecimiento del superpeso mexicano

"¿Ya vieron cómo está? Es para que se enojen un poquito los conservadores (...) Miren cómo está el peso de fuerte, está fortachón”, dijo el Presidente este viernes en la mañanera.



India lanza misión histórica que busca llegar al polo sur de la Luna

Una multitud se congregó en el centro espacial para presenciar el histórico lanzamiento y más de un millón de personas lo siguieron a través de YouTube.



Se registra sismo en Pijijiapan, Chiapas

A las 3:29 de la madrugada de este viernes, se registró un sismo de magnitud 6.5 grados con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. Aunque el movimiento se percibió con intensidad en gran parte del estado, no se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México.



Durante la conferencia matutina, AMLO pidió a Claudio X. González que realice la investigación a la aspirante a candidata, pues aseguró que en nueve años, las empresas de la panista recibieron cerca de mil 400 millones de pesos por parte del gobierno. “Presidente López Obrador lo reto a demostrar lo que dice. Es mentira...", contestó Xóchitl Gálvez.



Dictan a jueza Angélica Sánchez

La defensa de Angélica Sánchez mencionó que la juzgadora deberá permanecer en su domicilio, medida que impugnarán para que quede en completa libertad, ya que -asegura- se violentan sus derechos.



Confirman abuso sexual a por lo menos 5 menores en guardería de Ciudad Juárez

Al menos cinco menores de edad sufrieron abuso sexual en una guardería en Ciudad Juárez, Chihuahua; la Fiscalía ya detuvo a una maestra e investiga los hechos.



#10Secondi, la protesta contra el abuso

En redes sociales ha surgido el movimiento #10Secondi (10 segundos) con el que se pretende condenar lo ocurrido con el conserje Antonio Avola, quien metió su mano entre la falda de una joven, mientras se encontraba con sus compañeras en las escaleras de la escuela.