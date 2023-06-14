Últimas noticias de hoy: AMLO revela que habrá más salidas de su gabinete

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy miércoles 14 de junio de 2023 ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante del acontecer de este día comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que habrá más relevos en su gabinete, con miras a las elecciones 2024.

Mientras que en la autopista México-Puebla debió ser cerrada a la circulación por un accidente en ocurrido la madrugada de hoy. Además, en Estados Unidos, un hombre estuvo a punto de que le cortaran una pierna debido a una extraña bacteria come carne.

“Creo que se van ocho": AMLO habla de salidas de gabinete presidencial rumbo a elecciones 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que podrían ocurrir más salidas de los integrantes de su gabinete, debido a la cercanía del proceso electoral de 2024. En su conferencia matutina de este miércoles 14 de junio de 2023, el mandatario aseveró que ocho integrantes de la administración pública federal podrían renunciar para participar en las elecciones 2024. El titular del Ejecutivo Federal pide que estas personas lo hagan con tiempo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que ya tiene los relevos de las personas que dejarán su gabinete para buscar una candidatura pic.twitter.com/nAtv92ENTj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 14, 2023

Aparatoso accidente en la México-Puebla; seis heridos y severos conflictos viales

Un tráiler sin frenos impactó al menos cuatro vehículos en la autopista México-Puebla durante la madrugada de este miércoles 14 de junio de 2023, a la altura del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex). Seis personas resultaron lesionadas y la circulación debió ser cerrada por los trabajos de los cuerpos de emergencia.

Hombre recibe mordida, contrajo “bacteria come carne” y casi pierde la pierna

Un hombre en Estados Unidos recibió una mordida de otra persona en una pierna a mediados de febrero, pero semanas después notó pérdida de movilidad y rastros de necrosis. Ante ello, acudió a un hospital de Florida, donde debió ser operado de emergencia para evitar perder la extremidad y su vida.

¡México conFIA! Azteca Noticias es el medio líder de la industria informativa en 2023

Digital News Report, un informe realizado por el Instituto Reuters que analiza los medios de comunicación alrededor del mundo, dio a conocer que Azteca Noticias se volvió a colocar como el medio líder en México en 2023, tanto a nivel digital, como en los medios tradicionales de radio, televisión y prensa.

¿Cuáles son las enfermedades que podrías contraer durante una ola de calor?

La tercera ola de calor que azota a México no da tregua. Especialistas nos explican cuáles son las enfermedades que podrías contraer en esta temporada de temperaturas extremas.

Muertes por sobredosis en Estados Unidos superan las 109 mil en un año

Más de 109 mil estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en los 12 meses finalizados en enero de 2023, lo que representa un ligero aumento respecto del año anterior, según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicados el miércoles.

¡Le dice que no! Mario Delgado explica porque Yeidckol Polevnsky no puede ser aspirante presidencial

El presidente de Morena, Mario Delgado, señaló que Yeidckol Polevnsky no podrá registrarse para participar por la candidatura presidencial del partido, pues comentó que solo serán seis personas las que se podrán inscribir para coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación.

Zoé Robledo, titular del IMSS, buscará la gubernatura de Chiapas en 2024

Este miércoles 14 de junio, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, publicó un video en redes sociales para anunciar que buscará la candidatura para la gubernatura de Chiapas en las elecciones 2024.

Martí Batres es el nuevo jefe de Gobierno de CDMX tras salida de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio a conocer que Martí Batres, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, será el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), tras la salida de la mandataria que participará en las encuestas internas de Morena.

¡Histórico! Congreso de Nuevo León aprueba el matrimonio igualitario

El Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles 14 de junio de 2023, reconocer el matrimonio igualitario. Con 23 votos a favor y 10 en contra los diputados del Congreso local, realizaron las modificaciones a los artículos del Código Civil de la entidad.