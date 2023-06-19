Últimas noticias de hoy: Luisa María Alcalde, nueva secretaria de Gobernación, anuncia AMLO

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más importante de este lunes 19 de junio de 2023 comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló a Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación.

Además, desapareció un submarino que llevaría a turistas a ver el Titanic en el Océano Atlántico. Mientras que en Puebla, el municipio de Acatlán de Osorio registró hasta 50 grados de temperatura.

AMLO designa a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que Luisa María Alcalde será la nueva secretaria de Gobernación. En su conferencia de prensa matutina de este lunes 19 de junio de 2023, el mandatario explicó que eligió a la ahora extitular de la Secretaría del Trabajo por su labor conciliatoria para aumentar los salarios mínimos en esta administración.

Desaparece submarino que llevaba a turistas a ver restos del Titanic en el Atlántico

Un submarino que transportaba a turistas para que vieran los restos del Titanic desaparecieron en el Océano Atlántico, hecho que generó un fuerte operativo de búsqueda y rescate, según informó la cadena británica BBC.

¡Candente récord! Acatlán de Osorio, Puebla alcanza los 50 grados

El municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, el termómetro llegó a marcar los 50 grados de temperatura el pasado viernes 16 de junio. Otras comunidades poblanas han llegado a niveles similares, como Huauchinango, con 49 grados, Palmar de Bravo e Izúcar de Matamoros con 45 grados.

Destituyen a Diego Cocca de la Selección Mexicana; Jaime Lozano será el entrenador interino

El Comisionado del Futbol Mexicano, Juan Carlos Rodríguez, señaló que destituyeron a Diego Cocca, director técnico de la Selección Mexicana, debido al resultado en la semifinal de la Liga de Naciones. Jaime Lozano será director interino para la Copa Oro.

Marcelo Ebrard arranca su recorrido como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en CDMX

El excanciller Marcelo Ebrard comenzó su recorrido por la República Mexicana como una de las corcholatas que aspiran a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México (CDMX). En su primer conferencia aseguró que, en caso de ser favorecido en la encuesta, formará la Secretaría de la 4T, donde Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México, sería el titular de dicha dependencia.

VIDEO: “Ya me voy”, Fernández Noroña confunde Oaxaca con Puebla en su primer recorrido

Gerardo Fernández Noroña, exdiputado del Partido del Trabajo (PT) comenzó su recorrido como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación este lunes 19 de junio en Oaxaca; sin embargo, al decir unas palabras, se confundió de estado y dijo que se encontraba en Puebla.