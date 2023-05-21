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Estampida en estadio de El Salvador deja 12 muertos: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca trae para ti las últimas noticias de hoy en México y el mundo; El Salvador registró una estampida que dejó varios muertos.

Estampida en estadio de El Salvador deja 12 muertos_ últimas noticias de hoy en México y el mundo
La estampida fue ocasionada por asistentes a un partido de futbol

Escrito por: Alexis Pérez Cerino

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 21 de mayo de 2023 en México y el mundo. Las noticias comienzan en El Salvador, donde una estampida humana dejó 12 personas muertas y más de 100 heridos al interior de un estadio de futbol en la capital del país.

En México, la ceniza volcánica del Popocatépetl obligó a cerrar operaciones en el Aeropuerto Internacional de Puebla, donde se tenía previsto recibir un vuelo de carga este domingo 21 de mayo, según informó el Sistema Estatal de Protección Civil.

La estampida humana fue provocada por un grupo de aficionados que derribó un portón del estadio de Cuscatlán para ingresar a ver un partido de semifinal.

La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán cerró por la ceniza volcánica del Popocatépetl.

Un conductor que iba a exceso de velocidad se impactó contra un poste en la colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza; el hombre fue llevado a un hospital.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó el cambio en el semáforo de alerta volcánica, debido al aumento de actividad del Popocatépetl.

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