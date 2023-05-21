Estampida en estadio de El Salvador deja 12 muertos: últimas noticias de hoy en México y el mundo
Fuerza Informativa Azteca trae para ti las últimas noticias de hoy en México y el mundo; El Salvador registró una estampida que dejó varios muertos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 21 de mayo de 2023 en México y el mundo. Las noticias comienzan en El Salvador, donde una estampida humana dejó 12 personas muertas y más de 100 heridos al interior de un estadio de futbol en la capital del país.
En México, la ceniza volcánica del Popocatépetl obligó a cerrar operaciones en el Aeropuerto Internacional de Puebla, donde se tenía previsto recibir un vuelo de carga este domingo 21 de mayo, según informó el Sistema Estatal de Protección Civil.
- Al menos 12 personas mueren tras estampida humana en estadio de El Salvador
La estampida humana fue provocada por un grupo de aficionados que derribó un portón del estadio de Cuscatlán para ingresar a ver un partido de semifinal.
- Aeropuerto de Puebla cierra por caída de ceniza del Popocatépetl
La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán cerró por la ceniza volcánica del Popocatépetl.
El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en Puebla, anuncio cierre a las 23:00 horas hasta el día de mañana a las 07:00 horas debido a la caída de ceniza volcánica.— PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) May 21, 2023
Mañana a las 06:00 horas realizaran una evaluación para ver la posibilidad de abrir las operaciones aéreas.
- Conductor se impacta contra un poste en Jardín Balbuena
Un conductor que iba a exceso de velocidad se impactó contra un poste en la colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza; el hombre fue llevado a un hospital.
- Cambian el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl a Amarillo Fase 3
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó el cambio en el semáforo de alerta volcánica, debido al aumento de actividad del Popocatépetl.
- Elecciones en Grecia elegirán nuevo Parlamento
Las elecciones en Grecia pretenden elegir los 300 escaños del Parlamento, el cual votará por el siguiente Primer Ministro del país; se prevé una segunda vuelta electoral.
- La mayoría de Bajmut estaría bajo control de las fuerzas ucranianas
Las fuerzas ucranianas aseguraron tener control de una parte de Bajmut a un día de que Rusia aseguró tener bajo su poder la ciudad.
- Sigue en vivo hoy 21 de mayo las últimas noticias por la intensa actividad del volcán Popocatépetl
El volcán Popocatépetl sigue con intensa actividad este domingo 21 de mayo, obligando a cancelar vuelos en el centro de México debido a la caída de ceniza.
🌋Sigue la intensa actividad de "Don Goyo". En #Puebla, se mantiene un radio de seguridad en 24 municipios cercanos al #Popocatepetl, lo que ha originado el regreso a clases en línea.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2023
Palmira Rivas con el reporte en @HechosDomingo pic.twitter.com/u686DxGpcj
- EN VIVO: Lanzamiento de Ax-2, nueva misión espacial privada con astronautas civiles
La nueva misión espacial privada podría llevar a tres astronautas civiles rumbo a la Estación Espacial Internacional.
🔴#ENVIVO | En estos momentos tres astronautas civiles se dirigen hacia la #EstaciónEspacial Internacional.https://t.co/0K0LGNIhaw— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2023
- FGR asegura el “Rancho las Mesas” a prestanombres de Javier Duarte
La FGR obtuvo propiedad definitiva del “Rancho las Mesas” en Valle de Bravo; le fue asegurado a Moisés Mansur, presunto prestanombres de Javier Duarte.
La @FGRMexico aseguró un previo ubicado en Valle de Bravo, #Edomex; dicho terreno era de Moisés Mansur Cysneiros, presunto "prestanombres" de Javier Duarte, exgobernador de #Veracruz condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa.https://t.co/nppt3lK1R3— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2023
- ¿Cuándo fue la última vez que el Popocatépetl cambió a amarillo fase 3?
El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl cambió y mantiene en vilo a millones de personas que deberán estar atentos ante una posible evacuación.
¡SIN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE! 😷— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2023
La Secretaría de Educación del #Edomex suspendió las actividades al aire libre en escuelas de Amecameca, Ecatzingo, Tepetlixpa, Ozumba y Atlautla, debido a la actividad #volcánica. pic.twitter.com/BTWE9je1ms