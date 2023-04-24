Últimas noticias: Adán Augusto confirma que AMLO se recupera de Covid-19

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy lunes 24 de abril de 2023 sucedidas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en México, donde el secretario de gobernación confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo de Covid-19.

Mientras que en Veracruz, Yarazeth Zepeta García fue hallada muerta en el interior de su domicilio, por lo cual, familiares y amigos exigen justicia al esclarecer este hecho. Además, la inflación en México registró su nivel más bajo en 15 meses, de acuerdo con el INEGI.



“Está en tratamiento médico": Adán Augusto López confirma contagio de AMLO de Covid-19

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está contagiado de Covid-19. En suplencia del mandatario en la conferencia matutina de este 24 de abril de 2023, el funcionario detalló que el titular del Ejecutivo está recuperándose y bajo supervisión médica. AMLO ayer realizaba una gira por Yucatán, cuando suspendió su recorrido por las obras del Tren Maya para volver a la CDMX, debido a su tercer contagio de coronavirus.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación, @adan_augusto informó que el presidente López Obrador cuenta con esquema completo de vacunación contra #COVID19 pic.twitter.com/xryftOHrcH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 24, 2023

Piden justicia para enfermera hallada muerta en su casa de Xalapa, Veracruz

Yarazeth Zepeta García, enfermera del centro Estatal de Cancerología en Xalapa, Veracruz, fue encontrada sin vida durante la noche del sábado en el interior de su casa. Según reportes policíacos, los agresores despojaron a la profesionista de sus pertenencias y su automóvil, el cual encontraron un día después a unas cuadras de su casa. Familiares y amigos de Yarazeth piden que haya justicia en este caso, el cual es investigado como feminicidio.

Inflación de México baja en primera quincena de abril 2023; su nivel más bajo en 15 meses

De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en México desaceleró más de lo esperado en la primera quincena de abril 2023, tocando su nivel más bajo desde octubre 2021, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) también descendió en un 0.16%.

Ricardo Monreal buscará nombrar a comisionados del INAI antes del 30 de abril

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseveró que buscará realizar el nombramiento de los dos comisionados faltantes del Instituto nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Daros Personales (INAI) antes del próximo 30 de abril.

Pleno del INAI no puede sesionar con 4 integrantes: Loretta Ortiz

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, rechazó este lunes que el pleno del INAI pueda sesionar con solo cuatro de sus integrantes. En un inicio, la ministra aceptó analizar la controversia constitucional interpuesta por el Instituto, debido a la falta de dos de sus comisionados.

Irán prohíbe a mujeres que no se cubran con velo ingresar a museos y lugares históricos

Morteza Adibzadeh, director general de Museos de Israel, emitió una circular para prohibir la entrada a museos y lugares históricos a las mujeres que no se cubran un velo. La medida, argumenta el funcionario, es para “proteger la seguridad pública y los asuntos culturales”.