Últimas noticias de hoy: Brindan primer reporte de fallecidos por huracán “Otis”

El gobierno de México dio el primer balance tras más de 24 horas después del impacto del huracán “Otis” en el estado de Guerrero. Consulta esta y más últimas noticias de hoy jueves 26 de octubre de 2023 en Fuerza Informativa Azteca (FIA), para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo.

Además, en Estados Unidos ocurrió un tiroteo en el interior de una casa en Carolina del Norte. Mientras que en la CDMX, un hombre fue atropellado en el Eje Central.

Hay 27 muertos y cuatro desaparecidos tras huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el huracán “Otis” dejó un saldo de 27 personas muertas y cuatro desaparecidas. La funcionaria brindó el balance este jueves 26 de octubre de 2023 durante la conferencia matutina presidencial de hoy. La Autopista del Sol, que corre de la CDMX hasta el puerto de Acapulco, quedó reabierta, aunque con reducción de carriles.

Otro tiroteo en Estados Unidos deja 5 muertos; ahora fue en Carolina del Norte

En las primeras horas de este jueves 26 de octubre de 2023, ocurrió un tiroteo en una casa en Carolina del Norte, Estados Unidos, el cual dejó un saldo de cinco muertos: cuatro hombres y una mujer, informaron las autoridades locales.

Atropellan a un hombre en Eje Central y lo dejan abandonado en la Benito Juárez

La madrugada de este jueves, un hombre murió tras ser atropellado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, casi con el cruce con el Eje 7 Emiliano Zapata, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, CDMX. El conductor responsable se dio a la fuga.

FGJ investiga la muerte de una enfermera en hospital de Polanco; apareció en un consultorio

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX inició una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio, debido a la muerte de una enfermera en un hospital de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Un Metrobús de la CDMX chocó contra una camioneta en la colonia Roma

Presuntamente, una camioneta de color blanco dio una vuelta prohibida en Eje 1 Poniente casi esquina con la calle de Chihuahua, cuando una unidad del Metrobús la impactó. Paramédicos acudieron a atender a las personas lesionadas.